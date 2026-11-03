U-17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở World Cup, MyTV sở hữu bản quyền phát sóng

Ngày 3/11, MyTV công bố sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ tại Việt Nam. Nền tảng này sẽ phát sóng các trận đấu của giải, trong đó có toàn bộ hành trình của đội tuyển U-17 Việt Nam tại vòng chung kết.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển U-17 Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới ở cấp độ U-17. Đáng chú ý, Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu năm nay.

Theo kết quả bốc thăm, U-17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đối thủ được đánh giá có thế mạnh riêng về kỹ thuật, thể hình và tốc độ, đặt ra nhiều thử thách cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U-17 Bỉ vào 20h ngày 20/11, U-17 New Zealand vào 22h30 ngày 23/11; và U-17 Mali vào 20h ngày 26/11.

Ngoài phát sóng trực tiếp, MyTV cho biết khán giả có thể xem lại toàn bộ trận đấu (full match replay) và các video tổng hợp tình huống đáng chú ý (highlights).

Dịch vụ hỗ trợ xem trên nhiều thiết bị như Smart TV, TV Box, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Khách hàng sử dụng Internet VNPT hoặc mạng của các nhà cung cấp khác đều có thể đăng ký gói MyTV để theo dõi giải đấu.

VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, quy tụ 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng và thi đấu tổng cộng 104 trận. Đây là năm thứ hai giải đấu áp dụng thể thức 48 đội.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Từ vòng đấu này, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Khán giả có thể theo dõi giải đấu trên dịch vụ truyền hình MyTV hoặc ứng dụng MyTV. Theo hướng dẫn của đơn vị phát sóng, người xem truy cập ứng dụng, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” để tìm các trận đấu.