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Phó tổng giám đốc phụ trách mảng doanh nghiệp số của VNG từ nhiệm

Anh Lê
Anh Lê

CTCP Tập đoàn VNG (VNZ) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Thành theo đơn xin từ nhiệm. Ông Thành nghỉ việc từ ngày 30/10/2026.

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Ông Nguyễn Lê Thành nghỉ việc tại VNG sau 15 năm gắn bó. Ảnh: VNG, AI hỗ trợ.
Ông Nguyễn Lê Thành nghỉ việc tại VNG sau 15 năm gắn bó. Ảnh: VNG, AI hỗ trợ.

CTCP Tập đoàn VNG (VNZ) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Thành theo đơn xin từ nhiệm. Ông Thành nghỉ việc từ ngày 30/10/2026.

Ông Nguyễn Lê Thành gia nhập VNG từ tháng 4/2011. Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, ông từng giữ chức Giám đốc thông tin (CIO) của tập đoàn VNG đến tháng 3/2022.

Sau khi ông Nguyễn Lê Thành từ nhiệm, Ban lãnh đạo cấp cao của VNG có 5 người, gồm:

Nhà sáng lập, Chủ tịch Lê Hồng Minh; Đồng sáng lập, Phó chủ tịch Vương Quang Khải; Tổng giám đốc Kelly Wong; Phó tổng giám đốc Tài chính Raymond Tan; và Phó tổng giám đốc Trương Cẩm Thanh.

Tháng 1/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách Công nghệ thông tin. Đến tháng 1/2024, VNG công bố bổ nhiệm lại ông giữ chức Phó tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc mảng Doanh nghiệp số (Digital Business).

Trong thời gian phụ trách mảng doanh nghiệp số, ông Thành tham gia xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp (B2B), tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm bảo mật, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây.

Theo giới thiệu trên website VNG, ông Nguyễn Lê Thành có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, blockchain, phát triển các hệ thống ứng dụng quy mô lớn và kiến trúc vi mô.

Trước khi gia nhập VNG, ông từng đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư bảo mật tại Tập đoàn Intel, tham gia phát triển và bảo vệ các công nghệ thế hệ mới. Ông cũng thường xuyên tham gia trình bày nghiên cứu và làm thành viên ban đánh giá tại các sự kiện công nghệ, an ninh mạng quốc tế như Black Hat USA, Hack In The Box và Qihoo 360 WCTF.

Năm 2013, ông được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo công nghệ thông tin và an toàn thông tin tiêu biểu tại Đông Nam Á.

Việc ông Nguyễn Lê Thành rời vị trí phó tổng giám đốc VNG diễn ra trong bối cảnh VNG vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và 9% so với quý trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) đạt 652 tỷ đồng, cao nhất trong ba quý đầu năm 2026. Tăng trưởng AOP đạt 148% so với cùng kỳ, gấp hơn 6 lần tốc độ tăng doanh thu và cao hơn 40% so với quý trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng, giúp VNG duy trì lợi nhuận sau thuế dương trong cả ba quý đầu năm 2026.

Từ khóa:

#VNG #từ nhiệm

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