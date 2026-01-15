Cấp giấy kiểm dịch khống cho Công ty Đồ hộp Hạ Long, một cán bộ ra đầu thú

Một cán bộ Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đã ra đầu thú về hành vi nhận hối lộ.

Theo TTXVN, bà Trần Thị Hương, Phó trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng) đã đến Công an thành phố đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bà Hương khai đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long nhằm hợp thức hóa việc xuất bán hàng hóa ra các tỉnh, qua đó nhận hối lộ khoảng 70 triệu đồng.

Cùng ra đầu thú trong vụ việc còn có Lê Nhật Huy (SN 1990, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng, Phòng bán hàng của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long).

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 14/1, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 thành viên của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long có liên quan tới vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, gồm: Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc; Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương, cùng là nhân viên Phòng quản lý chất lượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định tố tụng nêu trên được ban hành nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tiêu thụ trên địa bàn TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận trong thời gian qua.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.