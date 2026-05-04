Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Yến Linh
Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Điểm nổi bật của các chương trình tín dụng Agribank không chỉ nằm ở quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, mà còn ở chính sách lãi suất cạnh tranh, được điều chỉnh giảm từ 0,6% đến 1,5%/năm so với mức lãi suất thông thường. Cùng với đó là hàng loạt ưu đãi đi kèm như giảm phí dịch vụ thanh toán, ưu đãi tỷ giá ngoại tệ, hỗ trợ tài trợ thương mại và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận vốn dễ dàng hơn mà còn tối ưu chi phí tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Hướng tới các lĩnh vực mang tính nền tảng của kinh tế Việt Nam, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, giao thông và công nghệ chiến lược theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Với đặc thù là các dự án có quy mô lớn, thời gian hoàn vốn dài, ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn và thời hạn vay linh hoạt.

Tính từ đầu năm 2026, Agribank đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ nhiều dự án lớn, đóng vai trò trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật như dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, Agribank là đầu mối thu xếp khoản tài trợ 25.453 tỷ đồng; dự án Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng kết nối các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; cùng các dự án xanh, năng lượng sạch như Khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững Sân bay Tiên Lãng – Khu B tại Hải Phòng, Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn, TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh việc cấp vốn trung, dài hạn phục vụ đầu tư các dự án lớn, Agribank dành 200.000 tỷ đồng vốn ưu đãi ngắn hạn đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn với vai trò một đối tác tài chính chiến lược uy tín, để doanh nghiệp an tâm nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tái đầu tư để bứt phá tăng trưởng.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Agribank cũng dành nguồn lực tài chính, thiết kế các sản phẩm chuyên biệt để hỗ trợ nhóm khách hàng này. Năm 2026, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp FDI với quy mô 5.000 tỷ đồng và 100 triệu USD, lãi suất ưu đãi giảm đến 1,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, ngân hàng còn tích hợp các dịch vụ tài chính toàn diện như thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền và ngân hàng số, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ và miễn giảm các loại phí bảo hiểm bắt buộc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp FDI mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong hoạt động xuất nhập khẩu - động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, Agribank cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn đến 0,8%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường. Song song với đó là các chính sách ưu đãi về phí thanh toán quốc tế, phát hành thư tín dụng (L/C) và tỷ giá mua bán ngoại tệ. Nhờ đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tối ưu dòng tiền, giảm chi phí giao dịch và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp quy mô lớn, với hơn 96% khách hàng doanh nghiệp đang phục vụ thuộc quy mô nhỏ và vừa, Agribank còn đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp SMEs. Đây cũng là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế, trực tiếp tạo việc làm và thu nhập cho người dân tại địa phương, góp phần đáng kể vào an sinh xã hội, phát triển nông thôn mới. Với chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 100.000 tỷ đồng, Agribank tạo điều kiện để doanh nghiệp SMEs tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, thủ tục thuận tiện hơn và đồng hành tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính, quản lý dòng tiền và từng bước chuyển đổi số.

Một điểm mới trong các ưu đãi tín dụng năm 2026 là chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 0,7%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường . Chương trình không chỉ hỗ trợ về vốn với lãi suất ưu đãi mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp phần khẳng định vai trò phụ nữ quản lý, phụ nữ điều hành trong nền kinh tế hiện đại.

Có thể thấy, các chính sách sản phẩm dịch vụ của Agribank năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, số hóa. Đây chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Phát huy văn hóa phụng sự với định hướng “Khách hàng là trung tâm”, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Những nỗ lực trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn không chỉ thể hiện trách nhiệm của ngân hàng đối với cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cam kết mạnh mẽ đồng hành thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bứt phá, phát triển bền vững.

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành thận trọng, bám sát kế hoạch năm và phù hợp với diễn biến thị trường.

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án cơ cấu lại, hướng tới phát triển bền vững.

Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là "người định chuẩn" thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, PC1 đang dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp điện. Tuy nhiên đây không phải là mảng tạo được tỷ suất sinh lời lớn nhất cho tập đoàn.

Động lực tăng trưởng của ROX Key trong chu kỳ mới

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của ROX Key diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc và chuẩn hóa nền tảng vận hành. Thông điệp xuyên suốt được Ban lãnh đạo nhấn mạnh là “hợp lực hệ sinh thái” - yếu tố được xem là điểm khác biệt trong chiến lược phát triển giai đoạn mới.