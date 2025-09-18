Chủ đầu tư mất khả năng thanh toán, ngân hàng phát mãi dự án Hoian d’Or

Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp có tên thương mại là Hoian d’Or vừa được Ngân hàng TMCP Nam Á công bố bán đấu giá với giá khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên vừa có thông báo đấu giá toàn bộ các quyền và lợi ích được hưởng phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng).

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, tài sản đấu giá thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á với giá khởi điểm được ấn định hơn 3.581 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 179 tỷ đồng (tương ứng 5% giá khởi điểm), bước giá tối thiểu 500 triệu đồng. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ 8h ngày 10/9 đến 17h ngày 25/9. Phiên đấu giá sẽ bắt đầu từ 8h30 ngày 30/9; tại địa chỉ số 30 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 4/2021, có tên thương mại Hoian d’Or, với tổng mức đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh hơn 3.900 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2022, giai đoạn 1 với 202 căn shophouse được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng; nhưng đến giai đoạn 2 thì dự án Cồn Bắp rơi vào cảnh đình trệ, chậm tiến độ kéo dài.

Do đối tác vay vốn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng hạn với ngân hàng nên ngân hàng Nam Á Bank đã tiến hành thu giữ toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án để xử lý, thu hồi nợ.

Theo đơn vị đấu giá, toàn bộ các quyền và lợi ích được hưởng (bao gồm: quyền sử dụng đất, quyền phát triển, khai thác dự án và các quyền khác) phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp; tài sản được chuyển nhượng tài sản theo hiện trạng trên Giấy chứng nhận.

Khách hàng/người mua đấu giá có trách nhiệm xem xét kỹ tình trạng tài sản, người mua trúng tài sản đấu giá phải tự mình chịu trách nhiệm liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục đăng bộ sang tên tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tháo dỡ, hợp thức hóa tài sản (nếu có) theo quy định của pháp luật...