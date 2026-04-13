Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát động chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026, hướng tới lan tỏa những trải nghiệm đặc trưng và giàu cảm xúc của điểm đến.

Ngày 13/4, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7/2026.

Chương trình được triển khai qua 3 giai đoạn chính trong năm 2026 gồm: phát động chương trình và tiếp nhận đề xuất từ cá nhân, tổ chức trên nền tảng trực tuyến; tổ chức bình chọn cộng đồng theo hình thức công khai, minh bạch; và công bố danh sách 100 điểm chạm tiêu biểu và truyền thông rộng rãi trên các kênh trong nước, quốc tế.​

Điểm khác biệt của chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” là không thực hiện xếp hạng hay so sánh giữa các hoạt động đề xuất, mà tập trung lan tỏa những trải nghiệm tiêu biểu được cộng đồng ghi nhận và yêu thích.

Mỗi “điểm chạm” có thể hiện diện ở nhiều không gian khác nhau, mở ra cơ hội sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch tương ứng.

“Thông qua chương trình, Đà Nẵng không chỉ giới thiệu với du khách những nơi nên đến, mà còn lan tỏa những điều đáng để cảm nhận, đáng để nhớ và đáng để quay trở lại.

Đây được kỳ vọng sẽ là một hoạt động truyền thông – xúc tiến du lịch mới mẻ, góp phần khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến giàu cảm xúc, sáng tạo và thân thiện trong năm 2026”, lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết.

Các hạng mục đề xuất cho chương trình “Top 100 điểm chạm Đà Nẵng” năm 2026.

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, khác với cách tiếp cận giới thiệu du lịch theo địa danh truyền thống, chương trình lựa chọn khái niệm “điểm chạm” theo nghĩa rộng: là bất kỳ trải nghiệm nào giúp du khách thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và tinh thần của Đà Nẵng. Đó có thể là thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa, con người, nhịp sống địa phương hoặc đơn giản chỉ là một khoảnh khắc bình dị nhưng đủ sức lưu lại trong ký ức.

"Điểm nhấn nổi bật của chương trình là vai trò trung tâm của cộng đồng trong quá trình đề xuất và bình chọn. Mọi đối tượng, từ người dân địa phương, du khách, doanh nghiệp đến các nhà sáng tạo nội dung, đều có thể tham gia gửi đề xuất và bình chọn trực tuyến trên nền tảng chính thức của chương trình tại www.danangtop100.com", lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết thêm.