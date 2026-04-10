Đà Nẵng tổ chức loạt hoạt động hưởng ứng ngày KHCN, đổi mới sáng tạo năm 2026

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 09/4, UBND thành phố ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4), Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) và Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) năm 2026.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa các ngày lễ, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khuyến khích hoạt động sáng tạo, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, tôn vinh đội ngũ trí thức và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Trong đó, chú trọng việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

UBND TP giao Sở KH&CN chủ trì, tổ chức triển khai toàn diện kế hoạch, xây dựng nội dung chi tiết cho từng hoạt động, sự kiện, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình thực hiện, tổng hợp và báo cáo kết quả.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tuyên truyền cũng như tổng hợp, báo cáo kết quả.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng theo lĩnh vực quản lý; phối hợp tổ chức các sự kiện, đẩy mạnh truyền thông và thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, phổ biến về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến người dân, doanh nghiệp; chủ động lồng ghép triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.