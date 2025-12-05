Đầu tư SCIC muốn thoái sạch vốn tại Vinamilk

Cụ thể, Đầu tư SCIC đăng ký bán toàn bộ 1,45 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 0,069% vốn điều lệ Vinamilk. Với mức giá 63.400 đồng/đơn vị tại kết phiên ngày 5/12, thương vụ có thể mang lại khoảng 92 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/12/2025 - 8/1/2026 theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đầu tư SCIC là công ty con do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tại Vinamilk, SCIC là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ.

Khoản đầu tư tại công ty sữa lớn nhất Việt Nam đem lại lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho SCIC. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, SCIC nhận 1.505 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNM là một trong những mã được khối ngoại rót ròng mạnh nhất thị trường giúp giá phục hồi. Từ vùng giá 55.000 đồng/đơn vị trung tuần tháng 10, mã này đã bật tăng lên 63.400 đồng/đơn vị, tức tăng 15% trong hơn 1 tháng qua. Đây là vùng giá cao nhất của cổ phiếu này từ tháng 9/2024 đến nay.

Diễn biến cổ phiếu VNM từ tháng 9/2024 - nay. Nguồn: SSI iBoard

Cổ phiếu VNM bật tăng trong bối cảnh nhận được dòng vốn mạnh của khối ngoại. Từ đầu tháng 11 đến nay, mã này được khối ngoại mua vào gần 47 triệu đơn vị với giá trị lên tới hơn 2.900 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Vinamilk ghi nhận doanh thu quý III/2025 lập đỉnh mới 16.953 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,2% lên 41,8%.

Nhờ vậy, dù doanh thu tài chính giảm cùng chi phí gia tăng, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk vẫn tăng 4% lên 2.510 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, công ty sữa thu về 46.612 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6.586 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.