Doanh nghiệp dồn dập thoái vốn, hé lộ những thương vụ lớn "chạy" deadline cuối năm

Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty nhà nước và ngân hàng tư nhân liên tiếp công bố các kế hoạch bán đầu giá cổ phần, thoái vốn công ty thành viên trong tháng 12 này.

Thị trường chứng khoán đang bước vào thời kì mới với chỉ số VN-Index vượt mốc 1.700 điểm, kèm thanh khoản mỗi phiên vượt mốc tỷ USD. Với tâm lý lạc quan lan tỏa, dòng tiền đã sôi động trở lại và mở ra cơ hội vàng cho làn sóng thoái vốn của cả doanh nghiệp nhà nước lẫn đơn vị tư nhân.

Thanh khoản cải thiện mạnh, mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, trong khi kỳ vọng về sự ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục củng cố niềm tin của giới đầu tư. Những yếu tố này đang thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước nhập cuộc mạnh mẽ, tạo nền tảng để các thương vụ thoái vốn dễ dàng tìm được tiếng nói chung.

Nhờ vậy, hàng loạt tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đã nhanh chóng “chớp thời cơ”, liên tiếp công bố kế hoạch đưa cổ phần ra đấu giá, kỳ vọng thu hút dòng vốn lớn và tối ưu hóa giá trị danh mục đang nắm giữ.

Dưới đây là những thương vụ bán vốn nổi bật, dự kiến thực hiện ngay trong tháng cuối năm 2025.

VNPT muốn thoái vốn tại MSB, VTC,…

Tuần trước, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đăng ký bán đấu giá hơn 188,7 triệu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), tương đương với 5,04% cổ phần tại ngân hàng này.

Mức giá khởi điểm là 18.239 đồng/cp, ước tính lô cổ phiếu VNPT đem ra đấu giá khoảng 3.441 tỷ đồng. Mức giá trên cao gấp 1,5 lần so với thị giá MSB chốt phiên 4/12 là 12.950 đồng/cp.

Tập đoàn VNPT dự kiến đấu giá lô cổ phiếu tại Ngân hàng MSB ngay trong tháng 12 này. Ảnh minh họa: MSB.

Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 26/12 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dành cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân, trong và ngoài nước.

Ngoài MSB, Tập đoàn VNPT cũng công bố kế hoạch thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp khác. Tập đoàn dự kiến bán toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu tại CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT), tương ứng 31,43% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 74.106 đồng/cổ phiếu, tương đương 750 tỷ đồng. Dự kiến đấu giá vào ngày 17/12 tại HNX.

Tương tự, VNPT cũng đăng ký bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT – Mã chứng khoán: TTN). Khoảng 2 triệu cổ phiếu TTN sẽ được bán ra từ ngày 12/11 đến 11/12 bên ngoài hệ thống.

Ngoài ra, VNPT cũng thông báo đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phần tại CTCP Viễn thông VTC (VTC), tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC. Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phần.

Thời gian làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phần diễn ra ngay trong tháng cuối cùng của năm nay.

VNPT cho biết các thương vụ chuyển nhượng vốn trên nhằm thực hiện Quyết định 620 ngày 10/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại VNPT đến hết năm 2025, cùng với văn bản số 1944 ngày 28/08/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục đã được phê duyệt.

HDBank lên kế hoạch nhượng lại cổ phần Vietjet

HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã chứng khoán: HDB) vừa phê duyệt chủ trương và phương án thoái vốn khỏi CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC). Tuy nhiên, phương án chi tiết chưa được công bố. Đây được xem là bước triển theo của kế hoạch cơ cấu danh mục đầu tư ngoài ngành mà HDBank thực hiện suốt những năm gần đây.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vietjet, HDBank nắm giữ 6 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 1,01% vốn điều lệ hãng hàng không này. Chỉ trong vòng 1,5 tháng qua, giá cổ phiếu VJC đã tăng gấp rưỡi giá trị và đạt đỉnh cao nhất vào phiên 25/11 (219.100 đồng/cp).

Chốt phiên giao dịch 4/12, cổ phiếu VJC điều chỉnh về 206.000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, ngân hàng có thể thu về hơn 1.200 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.

Vietjet đang chiếm thị phần lớn nhất trong ngành hàng không Việt Nam, với khoảng 45% thị phần khách nội địa và 55% thị phần khách quốc tế tính đến hết quý III/2025. Ảnh minh họa: Vietjet.

PVN muốn rút bớt cổ phần tại Petrosetco, BSR

Ngày 11/12 sắp tới, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) sẽ thực hiện bán đấu giá toàn bộ hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET, tương đương với hơn 23,2% cổ phần đang sở hữu tại Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

Giá khởi điểm là 36.500 đồng/cp, tương đương với số tiền thu về tối thiểu 909 tỷ đồng. Chốt phiên 4/12, PET dừng ở 34.700 đồng/cp.

Không chỉ Petrosetco, lãnh đạo của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (Mã: BSR) trong cuộc họp mới đây cũng tiết lộ về việc PVN có khả năng thoái khoảng 2,13% cổ phần đang nắm giữ tại công ty. Các cuộc thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng đang được tiến hành.

Hiện tại, PVN sở hữu 92,13% tại BSR. Theo Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, PVN phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 90% để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tối thiểu 10%.

Lọc hóa Dầu Bình Sơn sở hữu nhà máy lọc dầu Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) - là một trong hai nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. Ảnh minh họa: BSR.

UBND Hà Nội ý định thoái sạch vốn tại Giầy Thượng Đình

Cũng trong tháng cuối năm, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ 6,38 triệu cổ phần tại CTCP Giầy Thượng Đình (Mã: GTD), tương đương 68,67% vốn tại doanh nghiệp.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cp. Nếu đấu giá thành công, UBND Hà Nội có thể thu về tối thiểu 131 tỷ đồng.

Sau thông tin thoái vốn nhà nước, cổ phiếu GTD lập tức phản ứng tích cực và trở thành một trong những cổ phiếu tăng sốc nhất sàn chứng khoán. Đến nay, GTD đã tăng hết biên độ 12 phiên liêp tiếp, đưa giá cổ phiếu này gấp 4,4 lần giá trị lên mốc tiệm cận 60.000 đồng/cp.

Giầy Thượng Đình sở hữu khu đất "vàng" nằm ngay trung tâm Thủ đô. Ảnh: Vietnambiz.

Vicem muốn tái cấu trúc sở hữu tại nhiều công ty thành viên

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) sẽ đấu giá toàn bộ phần góp vốn tại 5 doanh nghiệp trong tháng 12/2025, với số tiền thu tối thiểu 181 tỷ đồng.

Các lô lớn gồm: hơn 1,5 triệu cổ phiếu Bao bì Hà Tiên với giá khởi điểm gần 74 tỷ đồng; 3,4 triệu cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng (Mã: DCT) giá khởi điểm gần 51,7 tỷ; hơn 568.000 cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (Mã: BBH) giá khởi điểm hơn 43,1 tỷ đồng; 1,2 triệu cổ phần Sông Đà 12 (Mã: S12) với giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng và cổ phần tại Vicem Vận tải Hoàng Thạch với giá khởi điểm 10,4 tỷ đồng.

Động thái thoái vốn này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2021–2025 theo quyết định của Bộ Xây dựng.

Vinataba muốn "chia tay" thương hiệu mì gói Miliket

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho biết sẽ đấu giá toàn bộ 960.000 cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket, tương đương 20% vốn vào ngày 18/12 tại HNX, với giá khởi điểm 114,7 tỷ đồng.

Không những thế, Vinataba cũng đăng ký thoái 385.350 cổ phần đang sở hữu tại CTCP Bia Nada (gần 13% vốn) với giá khởi điểm 17,6 tỷ đồng; hơn 31,3 triệu cổ phiếu, tương đương 70% cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Hải Hà Kotobuki.

Hai đơn vị khác mà Vinataba cũng muốn thoái vốn là 15,5% cổ phần, tương ứng 1,625 triệu cổ phần CTCP Bất động sản Lilama với giá khởi điểm hơn 38 tỷ đồng; 502.620 cổ phần tại CTCP Dalatbeco, tương đương 14% vốn với giá khởi điểm 9,9 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu tăng sốc "ăn theo" tin thoái vốn

Việc đấu giá cổ phần giúp Nhà nước, doanh nghiệp thu hồi vốn, qua đó bổ sung được một khoản lợi nhuận trong các kỳ kinh doanh sắp tới. Đồng thời điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khi có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, qua đó tạo động lực cạnh tranh và minh bạch hóa hoạt động.

Một số cổ phiếu ăn theo game thoái vốn, qua đó giá cổ phiếu đã bật tăng nhiều phiên. Chẳng hạn như GTD của Giầy Thượng Đình và VTC của CTCP Viễn thông VTC tăng trần 12 phiên liên tục,…

Nhiều cổ phiếu tăng hai, ba chữ số phần trăm chỉ sau vài tuần có thông tin thoái vốn. Nguồn: TradingView.

Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý về thanh khoản từng cổ phiếu. Khi chưa có thông tin rõ ràng về lộ trình thoái vốn, nhà đầu tư, phương án phát triển nên hạn chế tâm lý FOMO, mua đuổi, để rồi mắc kẹt khi sóng thoái vốn qua đi.