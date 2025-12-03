Cổ phiếu HID của Halcom tăng giá liên tục, đạt đỉnh "kịch trần": Đâu là động lực thật sự?

Cổ phiếu HID của Halcom Việt Nam đã tăng không ngừng nghỉ thời gian qua, với ghi nhận trong 20 phiên giao dịch tháng 11, HID có tới 17 phiên tăng điểm. Chốt phiên 2/12, cổ phiếu tăng kịch trần lên mốc cao nhất trong vòng hơn 3 năm qua.

Cổ phiếu HID tăng kịch trần

Trong tháng 11 vừa rồi, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam trở thành một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn chứng khoán. Cổ phiếu này tăng không ngừng nghỉ, với ghi nhận trong 20 phiên giao dịch tháng 11, HID có tới 17 phiên tăng điểm, riêng có 5 phiên liên tiếp tăng hết biên độ. Chốt phiên 2/12, HID tiếp tục tăng kịch trần lên mốc 8.570 đồng/cp.

Cùng với biến động về giá, thanh khoản của HID cũng bùng nổ. Từ mức giao dịch chỉ vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh hiện tại thường xuyên nằm trên mốc 1 triệu đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần nhất, thanh khoản đạt gần 1,6 triệu, riêng phiên 25/11, có tới 4,3 triệu cổ phiếu được “sang tay”.

Cổ phiếu HID tăng dựng đứng trong tháng 11 và vẫn chưa dừng lại. Nguồn: TradingView.

Trong bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/11 đến 17/11 được công bố ngày 18/11, ban lãnh đạo Halcom Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025) là động lực chính của việc cổ phiếu tăng bốc đầu.

Trong quý II (từ ngày 1/6 – 30/9), doanh thu của Halcom Việt Nam đạt 209 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước và tăng 72% so với quý liền trước. Lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ và đưa biên lãi gộp cải thiện lên mức gần 50%.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 59 tỷ đồng, gấp 15 lần quý II/2024.

Nhờ đó, lũy kế nửa đầu năm 2025 (từ 1/4 - 30/9/2025), doanh nghiệp đạt 330 tỷ đồng doanh thu, tăng 94%; lợi nhuận sau thuế gần 25 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với mức lỗ 17 tỷ cùng kỳ năm trước. Tính ra, công ty đã hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và vượt 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Kết quả này đã cải thiện rất nhiều so với 2 năm thua lỗ là 2022 và 2023.

Lợi nhuận của HID tăng mạnh, theo ban lãnh đạo, đến chủ yếu đến từ việc hoàn thành dịch vụ tư vấn dự án điện gió ngoài khơi Lệ Thủy Quảng Bình.

Dù không công bố rõ lợi nhuận từ hoạt động này, nhưng cơ cấu doanh thu 6 tháng niên độ tài chính vừa qua cho thấy công ty đem về 135 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, gấp 5 lần cùng kỳ, trong khi các hoạt động khác tăng không đáng kể.

Doanh thu cung cấp dịch vụ của Halcom Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ. Nguồn: Báo cáo tài chính quý II niên độ 2025 - 2026.

Có thể, đà tăng mạnh của cổ phiếu HID không đơn thuần đến từ kết quả kinh doanh khởi sắc. Bởi cổ phiếu này bắt đầu có thanh khoản mạnh từ khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Cũng đầu tháng 11/2025, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án điện gió Hồng Đức.

Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức mời quan tâm, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Dự án điện gió Hồng Đức có công suất thiết kế là 200 MW, tổng vốn đầu tư 9.127 tỷ. Dự án theo kế hoạch sẽ được triển khai tại 3 xã: Sen Ngư, Tân Mỹ và Trường Phú, với thời gian hoạt động 50 năm.

Khi hoàn thành, dự án có thể cung ứng sản lượng hơn 549 GWh mỗi năm. Diện tích đất dành khảo sát 1.606 ha, trong đó phần sử dụng đất 11,8 ha; mặt nước 58 ha và sử dụng đất tạm thời 4 ha.

Ban đầu, Halcom Việt Nam đề xuất nghiên cứu triển khai dự án. Tuy nhiên, trong văn bản ngày 6/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Halcom Việt Nam đã chuyển giao quyền nghiên cứu, phát triển dự án cho Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) từ ngày 11/9. Sau đó, Vingroup cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị triển khai dự án điện gió Halcom Hồng Đức.

Hành động trên dễ lầm tưởng cho nhà đầu tư, thực chất Halcom Việt Nam mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu dự án, do đó việc chuyển giao quyền nghiên cứu phát triển điện gió Hồng Đức cho Vingroup về bản chất không phải là hành động thoái vốn và ghi nhận lợi nhuận, mà là hành động rút lui trong việc có quyền để trở thành chủ đầu tư triển khai dự án điện gió.

Quảng Trị được xem là thủ phủ điện gió của Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương.

Ý định thoái sạch vốn, giảm vốn tại các công ty thành viên

Tại ngày 30/9/2025, Halcom Việt Nam đang hợp nhất 7 công ty con trong báo cáo tài chính, bên cạnh đó còn góp vốn vào 3 công ty liên doanh, liên kết.

Trong tuần vừa rồi, Halcom Việt Nam liên tục công bố các ý định thoái vốn, giảm vốn tại các công ty thành viên.

Cụ thể, ngày 28/11, Hội đồng quản trị Halcom Việt Nam đã thông qua giảm vốn tại công ty con là CTCP Phát triển Đô thị Cần Thơ theo phương án hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.

Theo đó, Đô thị Cần Thơ sẽ giảm vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 2,5 tỷ đồng, trong đó Halcom Việt Nam vẫn là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu hơn 96,8%. Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Dũng sẽ là người đại diện phần vốn góp tại Đô Thị Cần Thơ sau khi đơn vị giảm vốn.

Công ty cũng thông qua việc giảm vốn tại 1 công ty con khác là CTCP Điện gió Halcom - Quảng Bình theo phương án tương tự, từ 68,9 tỷ đồng xuống còn gần 2,1 tỷ đồng. Hồi tháng 4/2025, Halcom đã có đợt giảm vốn mạnh tại đơn vị này từ 130 tỷ đồng xuống còn 68,9 tỷ đồng như hiện nay.

Không những thế, công ty cũng đang lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 39,42% đang sở hữu tại công ty liên kết CTCP Nước Halcom Nhơn Hội, giá chuyển nhượng bằng hoặc không thấp hơn mệnh giá.

Halcom Nhơn Hội được thành lập vào năm 2018, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước. Trụ sở đặt tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Đơn vị này hiện có vốn điều lệ 84 tỷ đồng, trong đó Halcom Việt Nam sở hữu 39,42%. Ở thời điểm thành lập, công ty từng nắm đến 96% vốn Halcom Nhơn Hội.

Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đức Quyết, người đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát Halcom Việt Nam.

Như vậy nếu việc thoái vốn và giảm vốn tại công ty thành viên thành công, có thể Halcom Việt Nam sẽ ghi nhận một khoản lợi nhuận trong thời gian tới, góp phần đưa kết quả kinh doanh thêm tích cực so với giai đoạn trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cổ phiếu HID bất ngờ tăng vọt trong thời gian qua.