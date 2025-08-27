Đan Mạch triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ vì nghi can thiệp ở Greenland

Đan Mạch triệu tập quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ ở nước này sau khi truyền thông cáo buộc Washington tiến hành hoạt động bí mật tại Greenland nhằm gây chia rẽ với Copenhagen.

Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao Mỹ cấp cao nhất tại nước này sau khi truyền thông đưa tin Washington tiến hành các hoạt động bí mật nhằm gây ảnh hưởng ở Greenland – vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo các hãng truyền thông quốc gia, ít nhất 3 công dân Mỹ có liên hệ với chính quyền Mỹ đã tham gia nỗ lực gây ảnh hưởng tại Greenland. Đài phát thanh – truyền hình công cộng DR dẫn lời tám nguồn tin, trong đó có các quan chức an ninh, cho biết các hoạt động này được cho là nhằm làm suy yếu quan hệ giữa Greenland và Copenhagen, đồng thời tuyển mộ người dân tham gia phong trào đòi ly khai.

Một nhân vật thậm chí còn được cho là đã lập danh sách những người Greenland sẵn sàng ủng hộ tách khỏi Đan Mạch. Tuy nhiên, DR nhấn mạnh hiện chưa rõ những cá nhân này hành động độc lập hay theo chỉ đạo từ cấp trên.

Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen khẳng định mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Đan Mạch là “không thể chấp nhận”, đồng thời yêu người chịu trách nhiệm các vấn đề Mỹ tại Copenhagen, ông Mark Stroh, phải có mặt tại Bộ Ngoại giao để giải trình. Do Mỹ hiện chưa có đại sứ ở Đan Mạch, ông Stroh là nhà ngoại giao Mỹ cấp cao nhất ở nước này.

Cơ quan tình báo PET của Đan Mạch cũng cảnh báo về các nỗ lực “gieo rắc bất hòa trong quan hệ giữa Đan Mạch và Greenland” thông qua việc lợi dụng “những bất đồng có thật hoặc bịa đặt”, bằng cả phương thức truyền thống qua các đặc vụ trực tiếp hoặc thông qua chiến dịch tung tin sai lệch. PET cho biết họ đã tăng cường hiện diện tại Greenland để đối phó nguy cơ này.

Greenland từ lâu được xem là mục tiêu chiến lược của Mỹ. Ông Trump nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn đưa hòn đảo này dưới sự kiểm soát của Washington, gọi đây là một tài sản “cực kỳ quan trọng” về địa chiến lược. Ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để đạt mục tiêu, nhấn mạnh đến nguồn tài nguyên khoáng sản và vị trí trọng yếu của Greenland ở Bắc Cực.

Những cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Bắc Cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả khu vực này là vùng đất có “tiềm năng to lớn” cho thương mại và phát triển, trong khi Trung Quốc cũng không giấu tham vọng gia tăng hiện diện kinh tế – chiến lược tại đây.