Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ lên 19.158 tỷ đồng, tiếp nối chuỗi mở rộng quy mô tài chính trong năm 2025 và 2026, khi đang đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện siêu dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 19.158 tỷ đồng vào ngày 16/1/2026, nâng quy mô vốn của doanh nghiệp vượt nhiều đơn vị cùng ngành trên sàn chứng khoán.

Đây là lần tăng vốn đầu tiên của doanh nghiệp trong năm nay, tiếp nối những đợt tăng vốn liên tiếp trong năm 2025, từ hơn 10.920 tỷ đồng lên gần 18.200 tỷ đồng trước đó.

Động thái tăng vốn này diễn ra trong bối cảnh Đại Quang Minh đang giữ vai trò đại diện liên danh các nhà đầu tư thực hiện siêu dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng với tổng vốn đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô Hà Nội.

Ban đầu, liên danh kéo dài gồm Đại Quang Minh, MIK Group, Thaco, Văn Phú, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát. Tuy nhiên, MIK Group sau đó đã quyết định rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ cho Đại Quang Minh theo thỏa thuận giữa các bên.

Đại Quang Minh, thành lập năm 2011 và thuộc hệ sinh thái Thaco, vốn được biết đến với các dự án lớn như Khu đô thị Sala tại TP.HCM, gần đây cũng đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng và bất động sản mới.

Ngoài việc tăng vốn điều lệ, công ty còn huy động thành công trái phiếu 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, góp phần giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính trong giai đoạn hiện nay.

Việc tăng vốn và củng cố vai trò đại diện liên danh của Đại Quang Minh diễn ra trong khi siêu dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng đang được Hà Nội thúc đẩy nhiều khâu triển khai. Liên danh cũng đã đề xuất với UBND TP Hà Nội các phương án mở rộng quỹ đất tái định cư, loại bỏ hàng loạt điểm nóng về giải phóng mặt bằng và sắp xếp dân cư theo quy hoạch phù hợp với tổng thể dự án.