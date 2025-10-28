Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Đại nội Huế mênh mông biển nước

Hồ Xuân Mai
Anh Lê
Tính đến sáng 28/10, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên, các lăng tẩm ngập nước, chưa có thiệt hại nặng đối với di tích.

Di tích Ngọ Môn ngập sâu trong nước.
vt_di tich 5.png
Sáng 28/10, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết đợt lụt năm nay ở mức rất cao. Sông Hương trên báo động 3 khoảng 1,5 m, gây ngập lụt diện rộng. Ngay sau khi nhận thông tin về tình hình lũ xảy ra tại Huế, Trung tâm đã triển khai phương án phòng chống, tại các phòng ban đơn vị và các điểm di tích nơi phụ trách chăm sóc tại địa bàn.
vt_di tich 6.png
"Để đảm bảo an toàn, các điểm di tích đã ngừng đón khách từ 26/10 để đảm bảo an toàn. Các điểm đều chuẩn bị từ trước về ứng trực, kê dọn đảm bảo an toàn, vật dụng thức ăn, nước uống... theo phương án "4 tại chỗ", ông Trung cho hay. Trong ảnh: Ngọ Môn ngập sâu trong nước.
vt_di tich 2.png
Cũng theo ông Trung, Các khu vực di tích bên ngoài đều ngập, tuy nhiên bên trong cơ bản chưa có thiệt hại. Riêng Cung An Định do ở khu vực thấp gần sông An Cựu nên nước có vào nền tầng 1 (hiện vật đã chủ động dời lên cao). Lầu Tàng thơ nằm giữa hồ Học Hải cũng bị ảnh hưởng, chưa có thiệt hại. Hiện nay nước đang xuống chậm
vt_di tich 1.png
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, tính đến sáng 28/10, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên.
vt_di tich 7.png
Các lăng Minh Mạng: nước ngập sân chầu khoảng 1,4 m, hiên điện Thể Chuẩn ngập 0,7 m; lăng Gia Long ngập lối đi ven hồ khoảng 1,5 m; lăng Thiệu Trị ngập sân chầu khoảng 1,5 m; điện Thái Hòa Nam còn khoảng 3 bậc cấp là nước lên đến nền điện; lăng Tự Đức ngập khoảng 1 m; lăng Đồng Khánh ngập khoảng 1 m; cung An Định nước vào sân ngập khoảng 2 m, nội thất Khải Tường Lâu ngập 10 cm; các điểm di tích khác ngập cục bộ. Ảnh Điện Kiến Trung, Đại nội Huế
vt_di tich 3.png
Mặc dù nước ngập trên diện địa bàn di tích nhưng Trung tâm đã chủ động phương án phòng chống, nên đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại lớn xảy ra. Thống kê sơ bộ có khoảng 10 m tại đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở; hệ thống cột gỗ ở Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước.
vt_di tich 4.png
Lực lượng cán bộ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nỗ lực khắc phục mưa lũ khi nước bắt đầu rút dần.

