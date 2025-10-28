Đại nội Huế mênh mông biển nước

Tính đến 5h sáng 28/10, thành phố Đà Nẵng đã sơ tán 3.572 người tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện mực nước đo được trên nhiều sông ở Đà Nẵng trên mức báo động 3, xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007.