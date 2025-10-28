Đại nội Huế mênh mông biển nước
Tính đến sáng 28/10, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên, các lăng tẩm ngập nước, chưa có thiệt hại nặng đối với di tích.
bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Nước các sông ở Đà Nẵng lên xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007, dự báo nhiều nơi tiếp tục mưa rất to
Tính đến 5h sáng 28/10, thành phố Đà Nẵng đã sơ tán 3.572 người tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện mực nước đo được trên nhiều sông ở Đà Nẵng trên mức báo động 3, xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007.
Có nơi mưa gần 2.300 mm, 32 xã phường ở Huế ngập sâu
Từ 25/10-27/10 trên địa bàn TP Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được từ 500-700mm ở vùng núi, đỉnh điểm có nơi (Bạch Mã) cao đến 2.272mm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 trọng tâm hợp tác ASEAN – Liên Hợp quốc
Tối 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Liên Hợp quốc lần thứ 15.
Nguyên nhân mưa lớn gây ngập sâu tại các tỉnh miền Trung
Chuyên gia khí tượng cho biết tổ hợp không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới và gió Đông là nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung.
Phân công nhiệm vụ đối với 9 Phó thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 2369 phân công nhiệm vụ cho 9 Phó thủ tướng với một số điều chỉnh về lĩnh vực phụ trách sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự.
Hội An ngập sâu, 40.000 du khách phải sơ tán
Sáng 27/10, mưa lớn cộng với việc nhiều thuỷ điện ở thượng lưu xã lũ khiến Hội An ngập sâu, giao thông chia cắt.
Mưa lũ, sạt lở chia cắt hàng loạt xã ở Đà Nẵng, cao tốc La Sơn – Túy Loan qua Huế tê liệt
Sáng 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, Huế bị sạt lở, chia cắt; một số khu vực bị ngập sâu, mất điện, người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN-Ấn Độ
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.
Ông Donald Trump sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam
Trước lời mời của Tổng bí thư Tô Lâm, Tổng thống Donald Trump cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.
Tổng bí thư Tô Lâm: Đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp
Tổng bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển.
Tổng bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres
Tổng bí thư Tô Lâm chia sẻ và đánh giá cao những ý kiến và tình cảm tốt đẹp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng một thế giới hòa bình...
Tổng bí thư Tô Lâm tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào nhân dịp Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Ngày 25/10, Tổng bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.
Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Quốc hội phê chuẩn ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường
Các ông Lê Hoài Trung, Đỗ Thanh Bình và Trần Đức Thắng lần lượt trở thành Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.
Việt Nam lần đầu tiên có nữ Phó thủ tướng
Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng là ông Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Chính phủ.
Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy liên quan thủ tục sổ đỏ
Hà Nội vừa ra văn bản dừng yêu cầu nộp hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có thủ tục liên quan đăng ký biến động quyền sử dụng đất.
Việt Nam – Bulgaria thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số và an ninh mạng
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria,Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Rosen Zhelyazkov tại thủ đô Sofia.
Tổng bí thư Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam – Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái
Tổng bí thư Tô Lâm tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.
Lần đầu tiên Việt Nam ghép thận thành công nhờ máy bảo quản tạng LifePort
Bệnh viện TƯ Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tạng, lập nên cột mốc lịch sử trong y học Việt Nam khi lần đầu tiên sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt LifePort tiên tiến.
Quốc hội đồng ý bổ sung Phó thủ tướng và miễn nhiệm 3 Bộ trưởng
Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.