Ngày giờ đẹp xuất hành, khai trương đầu năm Bính Ngọ 2026

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người thường chọn xuất hành hoặc mở hàng vào những ngày đẹp với hy vọng khởi đầu một năm mới suôn sẻ và thịnh vượng.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết đầu năm Bính Ngọ có các ngày khá đẹp để thực hiện các việc quan trọng mang ý nghĩa khởi đầu như khai trương, mở hàng, mở kho, xuất hành hay khai bút đầu xuân là ngày mùng 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Các ngày mùng 3, 5, 7 ngày trung bình không thích hợp làm những việc quan trọng nhưng thích hợp để khai bút, du xuân hay lễ chùa, chúc Tết họ hàng làng xóm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày giờ tốt để xuất hành như sau:

Mùng 1 ngày Nhâm Tuất (tức 17/2): Giờ đẹp Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tị (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h).

Hướng tốt: Xuất hành theo hướng Tây tốt cho cầu tiền tài danh vọng, sự nghiệp. Đi về hướng Nam tốt cho tình duyên, gia đạo, con cái. Đại kỵ hướng Đông Nam.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà lưu ý dân gian quan niệm, ngày mùng 1 Tết, đặc biệt là thời khắc Giao thừa, là thời điểm đất trời giao thoa, là ngày đầu tiên của năm mới nên được coi là đại cát đại lợi. Vì thế, muốn cầu tài lộc, tình duyên hay đi lễ chùa, xuất hành thì có thể chọn ngay thời điểm lúc Giao thừa giờ Tý (23h - 1h).

Lưu ý, các tuổi Nhâm Thìn, Mậu Thìn, Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất bị nhật xung, nên hạn chế xuất hành.

Mùng 2 ngày Quý Hợi (tức 18/2): Giờ đẹp Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tình duyên, gia đạo thì đi về hướng Đông Nam gặp Hỷ Thần ban phước. Còn muốn cầu tiền tài công danh sự nghiệp phát đạt thì xuất hành theo hướng Tây Bắc gặp Tài Thần gia ơn. Đại kỵ hướng Đông Nam.

Ngày xuất hành theo Khổng Minh (ngày đi xa và trong khoảng thời gian dài) được dân gian cho là không thuận lợi để đi xa, có thể gặp phải những trục trặc như lỡ chuyến tàu hoặc xe, khó khăn trong việc mở đường cho sự thịnh vượng và không thuận lợi. Đề nghị tránh việc khởi hành xa trong thời kỳ này.

Lưu ý, các tuổi Quý Tị, Kỷ Tị, Đinh Tị, Quý Hợi, Kỷ Hợi, Đinh Hợi xung với ngày, nên hạn chế xuất hành xa để tránh gặp chuyện bất lợi.

Mùng 3 Giáp Tý (tức 19/2): Giờ đẹp Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tình duyên, gia đạo thì đi về hướng Đông Bắc gặp Hỷ Thần ban phước. Còn muốn cầu tiền tài công danh sự nghiệp phát đạt thì xuất hành theo hướng Đông Nam gặp Tài Thần gia ơn.

Dân gian gọi đây là ngày Tam Nương sát ta không nên tiến hành việc đại sự. Có thể đi thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa cầu bình an hoặc làm từ thiện.

Lưu ý, các tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Canh Tý, Mậu Tý xung với ngày, hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp chuyện xui xẻo giữa đường.

Mùng 4 Tết ngày Ất Sửu (tức 20/2): Giờ đẹp: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tị (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

Hướng tốt: Xuất hành cầu cát khánh nhân duyên vượng, cầu gia đạo và cầu tử tức con cái đi về hướng Tây Bắc. Còn cầu tiền bạc dồi dào, công danh sự nghiệp thăng tiến đi về hướng Đông Nam.

Lưu ý, các tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu xung với ngày, cần hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp bất trắc.

Mùng 5 Tết ngày Bính Dần (tức 21/2): Giờ đẹp: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tị (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h).

Hướng tốt: Đi về hướng Tây Nam gặp Hỷ Thần ban phước chuyện hỷ tín, cát khánh, gia đạo, con cái tử tức trong nhà. Đi về hướng Đông gặp Tài Thần ban ơn cho tiền bạc dồi dào, công danh sự nghiệp thăng tiến. Đại kỵ hướng Nam.

Đi lễ chùa cầu bình an, thăm hỏi chúc Tết họ hàng làng xóm, khai bút đầu năm lấy may.

Lưu ý, các tuổi xung với ngày như Bính Thân, Canh Thân, Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Dần, Nhâm Dần cần hạn chế xuất hành xa, tránh bị lỡ dở hành trình.

Mùng 6 Tết ngày Đinh Mão (tức 23/2): Giờ đẹp: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Đông gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Nam gặp Hỷ Thần.

Ngày được đánh giá rất tốt, thích hợp tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, xuất hành, khai bút đầu năm, đi lễ chùa, du xuân,

Lưu ý, các tuổi Đinh Dậu, Tân Dậu , Quý Dậu, Đinh Mão, Tân Mão, Quý Mão xung với ngày, theo đó, vận khí giảm sút, thận trọng khi xuất hành xa kẻo gặp chuyện không may.

Mùng 7 Tết ngày Mậu Thìn (tức 24/2): Giờ đẹp: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tị (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Bắc gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Đông Nam gặp Hỷ Thần. Đại kỵ hướng Nam

Các tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất xung với ngày, thận trọng khi xuất hành xa, dễ bị trục trặc giữa đường.

Mùng 8 Tết ngày Kỷ Tị (tức 25/2): Giờ đẹp: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp đi về hướng Nam gặp Tài Thần. Nếu muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đều cùng đi về hướng Đông Bắc gặp Hỷ Thần ban ơn.

Đây được coi là ngày cát lành để tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, khai bút, đi lễ chùa, du xuân, hội họp.

Lưu ý, ngày này là ngày sát chủ với các tuổi Dần, Thân, Tị , Hợi. Dù được đánh giá là ngày tốt, nhưng các tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Ất Tị, Kỷ Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi kỵ với ngày, nên hạn chế đi xa, tránh gặp phải xui xẻo bất ngờ.

Mùng 9 Tết ngày Canh Ngọ (tức 26/2): Giờ đẹp: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp thì đi về hướng Tây gặp Thần Tài. Còn muốn cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đi về hướng Tây Bắc gặp Hỷ Thần.

Đây là ngày cát lợi, có thể mưu đại sự như khai trương, mở hàng, xuất kho, ký kết hợp đồng, đi lễ chùa, du xuân hội họp đầu năm.

Lưu ý, các tuổi Canh Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Canh Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Ngọ xung với ngày nên thận trọng khi đi đứng, đề phòng tai nạn bất ngờ.

Mùng 10 Tết Tân Mùi (tức 27/2): Ngày Tết thần tài - đại lễ thần tài. Giờ đẹp: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tị (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tiền tài danh vọng thăng tiến sự nghiệp hay cầu cát khánh vượng nhân, tình duyên suôn sẻ, gia đạo con cái thì đều đi về hướng Tây Nam.

Trong ngày có thể tiến hành khai trương, mở hàng, cúng tế cầu tài, nạp tài, nhập kho vì là ngày Tết Thần Tài, đi lễ chùa, xuất kho, hội họp đầu xuân...

Nghi lễ nạp tài cần mang cả vàng, cả bạc để vào két sắt hoặc nơi lưu trữ tài bảo của gia đình, văn phòng, công ty, doanh nghiệp.

Lưu ý, các tuổi Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Mùi Đinh Mùi, Ất Mùi xung với ngày, nên hạn chế đi xa hoặc thận trọng đi đứng kẻo gặp xui bất ngờ.