Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên biên giới, liên quan với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với trị giá lên đến hơn 67.000 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 33 bị can; số tiền giao dịch rửa tiền lên hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng ở Đắk Lắk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Trị.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.