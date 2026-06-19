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Đại học Đông Á và Vinpearl ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Vinpearl sẽ tiếp nhận thêm 2.000 sinh viên Đại học Đông Á đến thực tập, trải nghiệm và làm việc tại hệ thống Vinpearl trên toàn quốc trong 4 năm tới.

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Đại học Đông Á và Công ty CP Vinpearl tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2029.
Đại học Đông Á và Công ty CP Vinpearl tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2029.

Ngày 19/6, tại Đà Nẵng, Đại học Đông Á và Công ty CP Vinpearl đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2029.

Với hợp tác này, Vinpearl sẽ tiếp nhận thêm 2.000 sinh viên Đại học Đông Á đến thực tập, trải nghiệm và làm việc tại hệ thống Vinpearl trên toàn quốc trong 4 năm tới.

Đây là sự tiếp nối thành công của chương trình hợp tác đã triển khai hiệu quả từ năm 2022 và đặc biệt từ năm 2018 với mô hình đào tạo thực nghiệp ngành du lịch theo tiêu chuẩn 5 sao. Hợp tác mới tập trung mở rộng quy mô phối hợp đào tạo, thực tập và tuyển dụng đối với các khối ngành Du lịch, Ngôn ngữ và Kỹ thuật.

Cụ thể, Vinpearl cam kết tiếp nhận 500 sinh viên mỗi năm tham gia kiến tập, thực tập nghề nghiệp và các chương trình “học kỳ thực chiến doanh nghiệp”. Doanh nghiệp sẽ cử đội ngũ chuyên gia, quản lý giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy, tổ chức hội thảo chuyên môn, hướng nghiệp và phỏng vấn tuyển dụng. Đặc biệt, Vinpearl áp dụng chương trình tuyển dụng sớm cho những sinh viên đáp ứng tốt yêu cầu năng lực ngay trong quá trình thực tập.

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Đại diện Vinpearl trao 10 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc của Đại học Đông Á.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Lưu Linh, Giám đốc Nhân sự Công ty CP Vinpearl cho biết: “Đại học Đông Á là một trong những đối tác chiến lược thân thiết nhất của Vinpearl. Chất lượng sinh viên nhà trường luôn được các cơ sở Vinpearl đánh giá cao. Với thỏa thuận lần này, chúng tôi sẽ cùng đồng hành nâng cao chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hệ thống Vinpearl đang mở rộng mạnh mẽ đến năm 2030”.

Ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á khẳng định: “Mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên”.

Nhân dịp này, Vinpearl trao 10 suất học bổng cho sinh viên khối ngành Du lịch xuất sắc của Đại học Đông Á (5 suất tại Đà Nẵng và 5 suất tại phân hiệu Đắk Lắk).

Với hơn 7.000 vị trí việc làm được kết nối mỗi năm, Đại học Đông Á tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn kết chặt chẽ với nhu cầu doanh nghiệp, mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững cho sinh viên.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Vinpearl

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