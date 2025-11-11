Đề nghị làm rõ trách nhiệm xả lũ thủy điện khi Đà Nẵng ngập sâu

Ngày 11/11, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm của thuỷ điện trong điều tiết lũ, gây ngập cho hạ du trong đợt lũ đầu tháng 11 vừa qua.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 11/11, ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, cho biết mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao khiến người dân quan tâm đến trách nhiệm của các nhà máy thủy điện khi xả lũ.

"Đề nghị UBND TP làm rõ, yêu cầu các thủy điện xả đúng quy trình, nâng cao năng lực dự báo để hỗ trợ công tác chỉ đạo và sơ tán dân", ông Hảo nói.

Cũng theo ông Hảo, việc thiếu phương tiện cứu hộ tại chỗ, như xuồng và cano nhỏ, khiến việc cứu nạn ở các xóm ngập sâu gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc thông tin sai lệch về công tác cứu trợ trên mạng xã hội gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân, uy tín của cơ quan tổ chức nên cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm.

Nhắc đến bão lũ, đại biểu Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang và ông Lê Văn Dũng, Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP, cũng đề nghị làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, đặc biệt với hồ thủy điện không có cửa xả đáy và cải thiện cách truyền đạt thông tin điều tiết nước để người dân chủ động ứng phó.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại kỳ họp.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết từ cấp thành phố đến xã, phường đều có kịch bản chi tiết cho từng tình huống thiên tai, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế để không bị động nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Đối với vận hành thủy điện, thành phố đã kiểm tra trực tiếp và xác nhận các đơn vị tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quy định 1865 do Thủ tướng ký).

Tuy nhiên, hiệu quả điều tiết trong đợt mưa lũ vừa qua chưa cao do một số quy định 1865 chưa phù hợp thực tiễn. "Thành phố đã làm việc và đã kiến nghị Bộ NN&MT xem xét trình thủ tướng điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp thực tiễn và tăng quyền chủ động cho địa phương", ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, việc xả nước phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định 1865, các hồ thủy điện nếu làm trái quy định để người dân bị ngập nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Về các giải pháp lâu dài, ông Hưng đề xuất tăng cường trang thiết bị phòng chống sạt lở, xây dựng khu tái định cư vùng sạt lở, chòi tránh trú bão lụt.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng dự kiến sẽ xin Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng để làm khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở và nguy cơ.

Ông Hưng thông tin thêm, Đà Nẵng dự kiến sẽ xin Trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng để làm khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở và nguy cơ; đồng thời nghiên cứu có nghị quyết chuyên đề về xây chòi tránh trú bão và tránh ngập lụt – tỉnh Quảng Nam (cũ) trước đây từng có nghị quyết này và rất phù hợp với thực tiễn.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng ghi nhận các ý kiến và đề nghị UBND TP nghiên cứu các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.