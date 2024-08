Đà Nẵng kiến tạo môi trường phát triển ngành công nghiệp chíp bán dẫn

Ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Châu Long (53 tuổi, trú phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị), Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.