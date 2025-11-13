Chủ tịch TP Đà Nẵng nói lý do phải lấn biển làm khu đô thị

Ngày 13/11, trong khuôn khổ hội nghị do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ về các dự án trọng điểm, trong đó có dự án lấn biển trị giá 366.000 tỷ đồng.

Lấn biển để thu hút đầu tư

Theo ông Ấn, Đà Nẵng đang dự kiến đưa ra 26 dự án tư nhân với quy mô lớn và 12 dự án hỗn hợp vào đầu tư, kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn gồm: dự án đầu tư cảng trị giá 44.000 tỷ đồng đang thực hiện phát hành hồ sơ dự thầu; dự án khu công viên giải trí Danang Downtown trị giá là 80.000 tỷ đồng; dự án đầu tư phát triển sân bay Chu Lai trị giá 260.000 tỷ đồng; Dự án đường sắt đô thị nối Đà Nẵng với Tam Kỳ khoảng 50.000 tỷ đồng… Đặc biệt, dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng trị giá 366.000 tỷ đồng đang có ý kiến nhiều chiều từ nhân dân.

“Có ý kiến cho rằng làm như thế có ảnh hưởng đến môi trường biển không. Cũng có thắc mắc rằng khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp lại có không gian mới, dư địa rất nhiều vì sao phải lấn biển… Song dự án là chủ trương rất lớn của lãnh đạo Đảng Nhà nước và thành phố Đà Nẵng cũng đã bàn thảo rất nhiều về nội dung này”, ông Ấn nói.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Lấy ví dụ từ Dubai, ông Ấn lý giải: “Quốc gia họ không thiếu về đất đai, nhưng vì sao vẫn lấn biển, bởi vì khi mở ra, dự án rất thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Quay lại ở Đà Nẵng, chúng ta có đầy đủ núi đồi, sông biển… nhưng cần có không gian, sức hút để thu hút đầu tư nước ngoài”.

Vì vậy, mặc dù Đà Nẵng sau hợp nhất có không gian phát triển ở phía Nam và sẽ có hướng phát triển cụ thể, nhưng theo ông Ấn, Đà Nẵng cần có dự án đặc biệt như thế để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển, đảm bảo đạt các chỉ số tăng trưởng đã đặt ra.

Để triển khai các nhiệm vụ này, ông Ấn cho rằng tất cả các ngành, các cấp phải tạo mọi điều kiện để tổ chức thực hiện. Bởi lẽ thời gian qua, các dự án đều đối mặt với khó khăn về mặt bằng.

“Nếu có không có sự hợp tác của người dân, sự kiên quyết của chính quyền thì rõ ràng các dự án sẽ chậm trễ. Việc này đòi hỏi khâu thực hiện hết sức quan trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai mô hình phối hợp giữa chính quyền và kinh tế tư nhân ngày càng khăng khít”, ông Ấn nhấn mạnh.

Sắp đưa Trung tâm tài chính vào vận hành

Cũng tại hội nghị, nói về phương châm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Ấn cho rằng mục tiêu của chương trình hành động là lấy phát triển để ổn định và ổn định để phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

“Phát triển phải là sự thay đổi theo hướng tích cực. Kinh tế phát triển đi kèm với đời sống nhân dân được nâng cao, niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền được nâng lên. Đặc biệt sau khi tiến hành mô hình chính quyền 2 cấp thì phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá”, ông Ấn nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Ấn cho biết Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng đã trở nên lạc hậu sau khi Hải Phòng và TP.HCM đề xuất các cơ chế chính sách hấp dẫn hơn.

“Chính vì vậy, Đà Nẵng đang đề nghị Trung ương, Quốc hội sửa đổi, bổ sung nghị quyết về chính sách đặc thù cho Đà Nẵng để phù hợp hơn. Mặc dù Quốc hội chưa đưa vào nội dung tại kỳ họp đang diễn ra, nhưng chủ trương của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình để thông qua ngay trong kỳ họp này”, ông Ấn cho biết.

“Những ngày qua, các sở ngành liên quan của Đà Nẵng tập trung làm việc với Bộ Tài chính để làm nhiệm vụ này. Đây là một trong những khâu đột phá để làm sao có cơ chế đặc thù tốt nhất cho Đà Nẵng, có năng lực cạnh tranh, thu hút được đầu tư đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới”, ông Ấn thông tin thêm

Phối cảnh Trung tâm tài chính Đà Nẵng

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, mục tiêu đến 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái thông minh, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp logistics khởi nghiệp sáng tạo nên cần hành động để Đà Nẵng trở thành một cái thành phố thực sự là đáng sống và đẳng cấp.

Để đạt mục tiêu này, Đà Nẵng phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người đến 2030 là 8.500 USD/đầu người, cùng với đó là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt xấp xỉ 12%. “Đây là mục tiêu rất khó khăn”, ông Ấn chia sẻ.

Về Trung tâm tài chính, ông Ấn cho biết về cơ bản đã sẵn sàng để tháng 12/2025 đưa Trung tâm tài chính vào vận hành sau khi Chính phủ ban hành các nghị định liên quan đến thành lập, tổ chức hoạt động. Tiếp đó, Đà Nẵng có sẽ công nhận 5-10 thành viên quốc tế tham gia vào vận hành trung tâm tài chính.

“Tất nhiên để đi vào hoạt động sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng rõ ràng điểm sáng của Đà Nẵng là đã có khả năng tổ chức triển khai thành công được nhiệm vụ này”, ông Ấn chia sẻ.