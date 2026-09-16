Tin nóng công nghệ 16/9: Tesla sắp ra mắt "siêu xe" sau gần 9 năm chờ đợi

Tesla ấn định ngày giới thiệu Roadster thế hệ mới sau gần 9 năm chờ đợi; Trung Quốc đề xuất xe tăng hạt nhân; Curiosity phát hiện cấu trúc lạ trên Sao Hỏa và châu Âu trình làng chip AI mới là những tin tức công nghệ đáng chú ý trong 24h qua.

1. Tesla sắp ra mắt Roadster sau gần 9 năm chờ đợi

Tesla xác nhận sẽ ra mắt thế hệ mới của Roadster vào ngày 1/10. Mẫu siêu xe điện này được giới thiệu lần đầu dưới dạng nguyên mẫu vào tháng 11/2017 nhưng phiên bản thương mại liên tục bị trì hoãn và đến nay vẫn chưa được bán ra.

Tesla sẽ trình diễn Roadster thế hệ mới vào ngày 1/10 sau gần 9 năm kể từ lần giới thiệu đầu tiên. Ảnh: Tesla.

Elon Musk tiếp tục khiến Roadster gây chú ý khi úp mở về công nghệ liên quan SpaceX. Trước đây, CEO Tesla từng đề cập một gói tùy chọn sử dụng hệ thống đẩy khí lạnh và khả năng chiếc xe có thể lơ lửng trong thời gian ngắn.

Roadster từng được Tesla công bố với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 1,9 giây và phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km. Sau nhiều năm trì hoãn, thông số của phiên bản cuối cùng có thể thay đổi.

2. Trung Quốc nghiên cứu xe tăng hạt nhân bắn xa 450 km

Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đề xuất phát triển xe tăng khoảng 60 tấn, sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ và pháo điện từ. Đáng chú ý là mẫu xe tăng này có thể bắn đạn xa tới 450 km, theo lý thuyết. Tuy nhiên, dự án hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu và mô phỏng.

Trung Quốc đang nghiên cứu ý tưởng kết hợp pháo điện từ và nguồn năng lượng hạt nhân trên xe tăng. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo lộ trình đề xuất, trước năm 2035, xe tăng vẫn sử dụng động cơ diesel và pháo điện từ có tầm bắn khoảng 150 km. Trong giai đoạn 2035-2045, tầm bắn có thể được nâng lên 300 km.

Phiên bản sử dụng năng lượng hạt nhân chỉ được tính đến sau năm 2045. Ở phiên bản này, pháo điện từ có thể bắn đạn với tốc độ khoảng 3,5 km/giây, tầm xa tới 450 km. Năng lượng được cung cấp bởi lò phản ứng công suất 10 MW, dự kiến hoạt động ít nhất 5 năm trước khi cần thay nhiên liệu.

Thách thức lớn nhất là thu nhỏ lò phản ứng để đặt trong không gian khoảng 2 m³ trên xe tăng. Hệ thống còn phải có thiết bị làm mát và che chắn phóng xạ, trong khi vẫn dành đủ không gian và trọng lượng cho giáp, vũ khí. Vì vậy, ý tưởng này vẫn cần nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm.

3. NASA phát hiện những hố giống dấu chân trên Sao Hỏa

Robot Curiosity của NASA phát hiện những hố nông có hình dạng giống dấu chân trên Sao Hỏa. Các nhà khoa học cho biết họ chưa từng thấy cấu trúc tương tự trong 14 năm robot này khám phá hành tinh đỏ.

Những hố nông giống dấu chân được Curiosity phát hiện trên Sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Những hố này không phải dấu chân của sinh vật. Chúng được phát hiện tại núi Sharp, nơi Curiosity đang nghiên cứu các lớp đá để tìm hiểu môi trường và lịch sử địa chất của Sao Hỏa.

Đáng chú ý, vật liệu bên trong các hố có thành phần hóa học khác với đá xung quanh. Curiosity đang sử dụng camera và các thiết bị khoa học để tìm hiểu chúng hình thành như thế nào. Kết quả có thể giúp các nhà khoa học hiểu thêm về những biến đổi từng xảy ra trên bề mặt Sao Hỏa.

4. Chip AI châu Âu tìm cách cạnh tranh với Nvidia

Startup Hà Lan Axelera AI vừa giới thiệu Europa, chip AI thế hệ thứ 2 của công ty. Europa được thiết kế cho các hệ thống AI của doanh nghiệp và dự kiến xuất hiện trong sản phẩm của Dell và Supermicro.

Chip Europa được Axelera AI phát triển cho các hệ thống AI quy mô doanh nghiệp. Ảnh: Axelera AI.

Axelera cho biết hãng đã có hơn 600 khách hàng trong nhiều lĩnh vực. Các hợp đồng đã ký trị giá hàng chục triệu USD, trong khi những cơ hội kinh doanh đang theo đuổi có tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ USD.

Công ty thành lập năm 2021 và đã huy động hơn 450 triệu USD. Axelera cũng tham gia các dự án AI được Liên minh châu Âu hỗ trợ tại Italy và Luxembourg, trong nỗ lực tăng năng lực điện toán AI của khu vực.

Europa sẽ cạnh tranh trong thị trường chip AI hiện do Nvidia chi phối. Axelera cũng đang phát triển thế hệ chip tiếp theo mang tên Titania, hướng tới trung tâm dữ liệu và siêu máy tính.

Theo TechCrunch, South China Morning Post, Space, Reuters