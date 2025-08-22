Đà Nẵng chi hơn 2.300 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc

Để giải quyết chế độ cho hơn 2.500 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ, TP Đà Nẵng đã lên phương án chi kinh phí hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, hiện tổng số cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC), người lao động tại TP (tính đến trước 1/7/2025) đã được phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ là 2.578 trường hợp.

Trong đó, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội là 456 trường hợp; khối Nhà nước là 2.122 trường hợp.

Liên quan đến kinh phí hỗ trợ nghỉ hưu, Sở Tài chính Đà Nẵng đã trình cấp kinh phí cho 2.529 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 2.330 tỷ đồng. Số còn lại đang được Sở Tài chính tiếp tục thẩm định để trình cấp kinh phí cho các trường hợp còn lại.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 983/UBND-SNV về giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị.

Trong đó, Đà Nẵng quy định các đối tượng người lao động được nghỉ hưu, nghỉ việc theo từng trường hợp, sức khoẻ, trình độ, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm...

Bên cạnh đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xác định các trường hợp CBCCVC, người lao động phải nghỉ việc hoặc đồng ý cho tự nguyện nghỉ việc; đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.