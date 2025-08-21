Chính quyền nói gì về nhà hàng bị "tố" xây không phép ở Đà Nẵng?

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng, nhưng nhà hàng Laluna, số 187 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Ngũ Hành Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động suốt thời gian qua.

Theo phản ánh của người dân tổ 58 phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), thời gian qua, tại khu đất trống số 187 đường Huyền Trân Công Chúa, tổ 58 phường Ngũ Hành Sơn bất ngờ mọc lên nhà hàng có quy mô hoành tráng mang tên Laluna bất chấp quy định của pháp luật khi không có giấy phép xây dựng.

“Điều đáng nói là nhà hàng này đã được người dân phản ánh xây dựng trái phép ngay cạnh khu danh thắng Ngũ Hành Sơn suốt nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn hoạt động bình thường”, bà T. người dân địa phương phản ánh.

Ghi nhận tại hiện trường, khu nhà hàng này có mặt tiền rộng hơn 20m, diện tích khoảng 200m2, nằm ngay góc ngã ba đường Huyền Trân Công Chúa và đường Mộc Sơn 5. Nhà hàng được đầu tư khang trang, trưng biển hiệu lớn, bắt mắt ngay mặt tiền đường Huyền Trân Công Chúa.

Cũng theo người dân địa phương, nhà hàng trước đây là khu đất trống, nhưng không hiểu từ đâu có người đến chiếm dụng rồi xây dựng nhà hàng trái phép để kinh doanh. Thấy lạ, người dân đã phản ánh lên UBND phường Hòa Hải (cũ), sau đó lực lượng quy tắc đến kiểm tra lập biên bản. Song không hiểu vì lý do gì, khu nhà hàng này vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn đối với nhà hàng

"Vừa qua, người dân tổ 58 tiếp tục có đơn phản ánh gửi đến UBND phường Ngũ Hành Sơn đề nghị xử lý theo đúng quy định, nhưng nhà hàng vẫn ngang nhiên hoạt động. Xây dựng không phép và phục vụ du khách, người dân, lỡ có chuyện gì xảy ra thì xử lý thế nào?”, ông A. người dân địa phương chia sẻ.

Đi tìm câu trả lời cho người dân, ngày 21/8, ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết phường vừa nhận được thông tin phản ánh và đang giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Nhị, Phó giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết sau khi nhận đơn phản ánh của người dân, Trung tâm đã tiến hành xác minh và cử lực lượng quy tắc đô thị đến làm việc. Qua xác minh, lô đất do gia đình ông Võ Bá Cường chiếm dụng. Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng.

Cũng theo ông Nhị: “Việc xây dựng trái phép nhà hàng này diễn ra khi còn UBND phường Hòa Hải cũ. Chúng tôi đã báo cáo UBND phường Ngũ Hành Sơn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để có hướng xử lý theo quy định pháp luật”.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...