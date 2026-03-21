Đà Nẵng chỉ đạo khẩn sau loạt vụ ngộ độc Botulinum từ cá ủ chua

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa có văn bản chỉ đạo khẩn gửi UBND các xã phường, đặc khu liên quan đến tình trạng ngộ độc Botulinum từ cá ủ chua.

Từ tháng 2/2026 đến nay, khu vực miền núi của thành phố ghi nhận một số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến thực phẩm ủ chua, đặc biệt là cá ủ chua; trong đó đã có trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E.

Cụ thể, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum; trong đó có 2 bệnh nhân nhi dương tính với Botulinum được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Hơn 1 tuần sau, thêm 2 trường hợp ở thôn 3, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng cũng nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau ăn món cá ủ chua.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý thực phẩm ủ chua, lên men tự chế biến tại hộ gia đình; tổ chức rà soát, nắm tình hình các hộ gia đình có chế biến, dự trữ các loại thực phẩm ủ chua, muối chua, lên men thủ công trên địa bàn; vận động, tuyên truyền người dân tạm thời không chế biến, sử dụng các loại thực phẩm ủ chua, lên men thủ công không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cộng đồng; kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.

Hai bệnh nhi điều trị do ngộ độc Botulinum từ cá ủ chua đã bình phục nhờ thuốc đặc trị của WHO chuẩn bị xuất viện.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu địa phương, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nội dung nêu trên trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phòng ngừa, không để xảy ra nguy cơ tái diễn các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố nếu để xảy ra tình trạng tái diễn các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Đối với 2 xã Phước Năng và Phước Chánh, lãnh đạo thành phố yêu cầu phải tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nêu trên; tăng cường kiểm tra, giám sát tại cộng đồng do đây là các địa bàn đã ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UBND hai xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố nếu để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự trên địa bàn; phát huy vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, già làng, người có uy tín trong cộng đồng, các đoàn thể và mạng lưới y tế thôn bản trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”.

Khi phát hiện người dân có các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, các địa phương phải khẩn trương phối hợp với Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế khu vực để tiếp nhận, xử trí ban đầu và chuyển tuyến điều trị kịp thời; tạo điều kiện cho các cơ quan chuyên môn trong việc lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc tại hiện trường theo quy định; kịp thời báo cáo về Sở Y tế khi phát hiện các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn cũng như tổng hợp kết quả công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, báo cáo về UBND thành phố (thông qua Sở Y tế) để tổng hợp, theo dõi và tham mưu chỉ đạo.