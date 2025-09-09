Cựu Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ lý do bí mật rời khỏi đất nước

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố ông đã “chạy thoát” khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm các cựu nhà ngoại giao ra nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera (Italy) đăng ngày hôm 8/9, ông Kuleba – hiện đang ở Ba Lan – tiết lộ ông rời Ukraine ngay trước khi lệnh hạn chế đi lại có hiệu lực hôm 3/9. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải trốn khỏi đất nước như một kẻ ăn trộm trong đêm”, ông nói.

Theo ông Kuleba, sắc lệnh này nhắm trực tiếp vào ông cùng một số ít cựu quan chức ngoại giao khác. Dù được giải thích là mở rộng từ lệnh hạn chế áp dụng với nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, ông khẳng định đây không phải lý do chính, bởi các cựu nhà ngoại giao không có nghĩa vụ quân sự.

“Sự thật là ông Zelensky và ê-kíp của ông ấy không muốn chúng tôi ra nước ngoài để nói những điều mà họ cho là trái với đường lối chính phủ”, ông Kuleba cho hay, đồng thời ước tính có khoảng 20 người bị ảnh hưởng bởi biện pháp này.

Ông chỉ trích rằng động thái trên phản ánh tư duy cũ vẫn tồn tại trong “một số vòng tròn quyền lực”. Theo ông Kuleba, với những quan chức này, “nếu bạn ra nước ngoài với tư cách công dân tự do, bạn lập tức bị coi như kẻ âm mưu chống lại nhà nước”. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng cá nhân mình nhìn chung vẫn thường bảo vệ hành động của Kiev khi đi công tác nước ngoài.

Tuy nhiên, văn phòng báo chí của ông Kuleba đã tìm cách giảm nhẹ những phát ngôn trên, khẳng định với tờ Hromadske của Ukraine rằng tờ báo Italy đã “trình bày sai” lời ông. Theo đó, cựu Ngoại trưởng không bỏ trốn vĩnh viễn mà chỉ thực hiện chuyến công tác đã lên lịch tới Hàn Quốc và sẽ trở lại Ukraine vào ngày 20/9.

Ông Dmitry Kuleba giữ chức Ngoại trưởng từ tháng 3/2020 cho đến khi bất ngờ rời nhiệm sở một năm trước trong cuộc cải tổ nội các lớn. Truyền thông Ukraine khi đó đưa tin ông Zelensky ngày càng bất mãn với ông Kuleba vì cho rằng ông chưa nỗ lực đủ trong việc vận động thêm viện trợ vũ khí từ phương Tây.