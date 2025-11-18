Cựu Đệ nhất phu nhân Canada nói về mối tình giữa chồng cũ và nữ ca sĩ Katy Perry

Bà Sophie Grégoire đã mở lòng về cuộc sống công khai của mình với tư cách là vợ cũ của cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Trong một lần xuất hiện gần đây trên podcast “Arlene is Alone”, chủ đề về sự chú ý mà ông Trudeau nhận được khi hẹn hò ca sĩ Katy Perry được nhắc tới, khi người dẫn chương trình Arlene Dickinson bày tỏ sự ngưỡng mộ về cách người đàn ông 50 tuổi “giữ bình tĩnh” trước tất cả.

“Bạn biết đấy, chúng ta là con người và mọi thứ đều ảnh hưởng đến chúng ta. Điều đó là bình thường”, bà Grégoire nói. “Cách bạn phản ứng với mọi thứ là quyết định của bạn. Tôi chọn cố gắng lắng nghe âm nhạc thay vì tiếng ồn”.

Bà Grégoire và ông Trudeau thông báo chia tay vào tháng 8/2023. Họ kết hôn năm 2005 và đã có với nhau ba người con – Xavier, Ella-Grace và Hadrien.

Ông Trudeau và nữ ca sĩ Perry từng bị một người qua đường chụp ảnh trong tư thế ôm nhau vào tháng 9, nhưng mối quan hệ của họ dường như chỉ mới công khai khi được thấy đang nắm tay nhau tại quán bar Crazy Horse ở Paris vào khoảng thời gian sinh nhật Perry vào tháng 10.

Bà Grégoire nói thêm rằng bà “rất ý thức rằng nhiều chuyện công khai ngoài kia có thể là những tác nhân kích thích cảm xúc”.

“Những gì tôi làm với nó là quyết định của tôi”, cô nói. “Người phụ nữ mà tôi muốn trở thành thông qua những trải nghiệm này là quyết định của tôi”.

Cô không ngại trải nghiệm mọi cảm xúc.

“Tôi sẽ cho phép bản thân thất vọng vì ai đó, tôi sẽ cho phép bản thân tức giận, buồn bã”, bà Grégoire chia sẻ. “Và tôi biết chắc chắn tầm quan trọng của việc cảm nhận những cảm xúc đó, với tư cách là một nhà vận động sức khỏe tâm thần”.

Trước đó trong podcast, bà Grégoire đã sửa lời Dickinson khi cô gọi bà là “mẹ đơn thân”.

“Tôi chắc chắn không phải là mẹ đơn thân”, bà Grégoire nói. “Tôi có một mối quan hệ hợp tác với một người cha có tình yêu sâu sắc và luôn sẵn sàng bên các con của mình”.

Theo CNN