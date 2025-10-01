Cựu Bộ trưởng Trung Quốc lĩnh án tử hình: Từ người của nông thôn đến tội đồ

Ngày 28/9, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện đã bị Tòa án thành phố Trường Xuân kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm với tội danh nhận hối lộ, tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản.

Theo thông báo, từ năm 2007 đến 2024, Đường Nhân Kiện đã lợi dụng các chức vụ như Phó chủ nhiệm Văn phòng lãnh đạo công tác Tài chính Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổ lãnh đạo công tác Nông thôn Trung ương, Ủy viên Thường vụ khu ủy, Phó Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, Phó Tổ trưởng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tổ lãnh đạo công tác Nông thôn Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Cam Túc, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn… để mưu lợi cho các đơn vị và cá nhân khác trong việc kinh doanh doanh nghiệp, nhận thầu dự án, điều chỉnh chức vụ; trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận hối lộ với tổng giá trị hơn 268 triệu NDT.

Tháng 5/2024, Đường Nhân Kiện bị điều tra khi còn đương chức. Ba ngày trước khi “ngã ngựa”, ông ta vẫn tham dự và phát biểu tại Hội nghị công tác nhân tài nông thôn toàn quốc ở Tây An. Đến tháng 11, ông bị khai trừ Đảng, bãi chức Ủy viên Trung ương, tước bỏ mọi chức vụ, chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp, đồng thời bị chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội XX ĐCS Trung Quốc; tháng 12, ông bị viện kiểm sát chính thức bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy Đường Nhân Kiện đã "đánh mất lý tưởng, phản bội sứ mệnh ban đầu, thực hiện kém hiệu quả các quyết sách “tam nông”; phớt lờ quy định 8 điều của Trung ương, nhận quà tặng, tiền bạc trái phép, nhiều lần dự tiệc và đi du lịch do người khác sắp xếp; can thiệp vào công tác bổ nhiệm cán bộ để mưu lợi, đồng thời nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ để giúp đỡ người thân kinh doanh, dung túng cho thuộc cấp trục lợi; có những quyết định mù quáng trong công tác xóa đói giảm nghèo, vi phạm quy định khi can thiệp vào hoạt động tư pháp; tư cách đạo đức suy đồi; lòng tham vô độ, lợi dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, nhận hối lộ số tiền cực lớn".

Đường Nhân Kiện khi còn tại chức. Ảnh: Bjnews.



Theo hồ sơ công khai, Đường Nhân Kiện sinh năm 1962 tại Trùng Khánh, học ngành Kinh tế Chính trị tại Học viện Tài chính Tứ Xuyên từ 1979–1983. Thời kỳ đầu ra công tác, ông làm việc trong hệ thống nông nghiệp, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Bộ Nông nghiệp & Nông thôn, cơ quan lãnh đạo công tác nông thôn trung ương và hệ thống tài chính trung ương, sau đó đi giữ chức lãnh đạo tỉnh tại Quảng Tây, Cam Túc. Cuối năm 2020, ông ta quay về trung ương, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Nông thôn.

Tội lỗi của Đường Nhân Kiện khiến ông ta bị nhận mức án "tử hoãn" không chỉ vì số tiền nhận hối lộ khổng lồ lên tới 268 triệu NDT, gây ra những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng, mà còn vì đã chạm vào ba lằn ranh đỏ nhạy cảm.

Phá hoại chính sách nông nghiệp và nông thôn

Đường Nhân Kiện có lý lịch đặc biệt, cả đời gắn với công tác nông nghiệp và nông thôn, trong 40 năm công tác thì có đến 34 năm ở cấp cao hoạch định chiến lược nông nghiệp và nông thôn. Vị trí của ông liên quan trực tiếp đến quốc kế dân sinh, vậy mà lại không thể tin cậy, ông bị cáo buộc “ra quyết định mù quáng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo”.

Khi Đường Nhân Kiện làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn chưa đầy hai năm, ngày 1/1/2023, bộ này đã công bố triển khai mô hình “quản lý nông nghiệp – chấp pháp” (gọi tắt là “nông quản”) đồng thời thành lập các cơ quan chấp pháp “nông quản” tại khắp các địa phương.



Theo số liệu chính thức, đã có 2.564 đội "nông quản" đã được thành lập, với hơn 82.000 nhân viên thực thi công vụ.

Từ đó nông dân bị kiểm soát chặt chẽ từ cách canh tác, loại cây trồng cho đến cả nơi phơi phóng. Tại nhiều địa phương, lực lượng “nông quản” bị tố cáo hành xử ngang ngược ở nông thôn, chặt phá cây cối, cướp gia súc, phá hoại mùa màng, cưỡng ép thực hiện chính sách “chuyển rừng thành đất canh tác”, gây bất bình sâu sắc.

Hoạt động “chấp pháp” của nông quản bị nông dân ví như “giặc cướp tràn vào làng”, khiến dân chúng phẫn nộ, thậm chí có nơi họ dùng gậy gộc xua đuổi.

Công tác xóa đói giảm nghèo rất được coi trọng, ảnh hưởng sâu rộng, liên quan tới hàng chục triệu người nghèo và gia đình, cũng như lợi ích chung của toàn xã hội, với thời gian, sức lực, tiền bạc khổng lồ và thậm chí cả tính mạng.



Những quyết sách cấp cao lại được Đường Nhân Kiện đưa ra một cách mù quáng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Đường Nhân Kiện chủ trì họp báo. Ảnh: SCIO.



Lựa chọn và dùng người

Đường Nhân Kiện bị phát hiện lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong các lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, nhận thầu dự án, điều chỉnh chức vụ… và đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra chỉ rõ Đường Nhân Kiện “trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ đã mưu lợi cho người khác và nhận hối lộ”.



Can thiệp vào tư pháp

Đường Nhân Kiện do lòng tham, đã “vi phạm, can thiệp và nhúng tay vào hoạt động tư pháp”, vươn quyền lực tới nơi không nên vươn.



Đường Nhân Kiện cống hiến cả đời cho nông nghiệp và nông thôn, nhưng lại hóa thành sâu mọt đục khoét quốc gia. Những vấn đề vốn không nên xảy ra, đều lần lượt xuất hiện và ông ta đã phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc.

Theo Xinhua, Bjnews