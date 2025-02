Nhận hối lộ "khủng", Bạch Thiên Huy thành quan tham Trung Quốc thứ hai bị tử hình sau Đại hội 18

Bị cáo Bạch Thiên Huy từng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và tổng giám đốc Công ty TNHH China Huarong International Holdings (tên tiếng Anh là China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd.), một công ty quản lý vốn do Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc lập ra.

Từ sự sụp đổ của Lại Tiểu Dân

Vụ án Bạch Thiên Huy bắt nguồn từ sự sụp đổ của Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin), cựu chủ tịch Tập đoàn Hoa Dung. Trước đó, ngày 13/1/2020, trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã phát sóng tập thứ hai của serie phim video đặc biệt "Giám sát toàn diện", tiết lộ chi tiết về vụ án tham nhũng của Lại Tiểu Dân. Bạch Thiên Huy đã xuất hiện trong phim này.

Trong lời thú tội của mình, Bạch Thiên Huy đã mô tả cách Lại Tiểu Dân bỏ qua những nguy cơ dài hạn và thúc đẩy các dự án rủi ro cao để tìm kiếm kết quả tức thời. Ông ta cũng nhớ lại rằng nhiều dự án được Lại Tiểu Dân trực tiếp giao phó cho các bạn bè. Nhiều khi, để hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo giao phó, nhiều yếu tố và điểm cần xem xét theo góc độ thị trường đều bị bỏ qua hoặc tô hồng.

Lại Tiểu Dân nghe bác đơn kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: SingTao.



Tháng 1/2019, Viện kiểm sát đã ra quyết định bắt giữ Bạch Thiên Huy. Ngày 28/5/2024, Tòa án trung cấp số 2 Thiên Tân đã công khai tuyên án xử sơ thẩm vụ án Bạch Thiên Huy nhận hối lộ, tuyên án tử hình bị cáo Huy về tội nhận hối lộ, tước quyền chính trị trọn đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; thu hồi tài sản và lợi ích mà bị cáo có được từ việc nhận hối lộ, nộp vào kho bạc nhà nước, số tiền còn lại sẽ tiếp tục thu hồi.

Nhận hối lộ 1,1 tỷ NDT



Trong quá trình xét xử, tòa án đã làm rõ: Từ 2014 đến 2018, bị cáo Bạch Thiên Huy đã từng kinh qua các chức vụ là Trưởng phòng phát triển kinh doanh, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư của Công ty TNHH China Huarong International Holdings (Hong Kong), Giám đốc hoạt động vốn, Trợ lý Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc của Công ty TNHH China Huarong International Holdings.

Bị cáo đã lợi dụng các chức vụ này để hỗ trợ các đơn vị liên quan trong việc mua lại dự án, tài chính doanh nghiệp và các vấn đề khác, nhận hối lộ tài sản trái phép với tổng số tiền hơn 1,108 tỷ NDT.

Bạch Thiên Huy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SingTao.



Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Thiên Tân phán quyết, hành vi của bị cáo Bạch Thiên Huy đã cấu thành tội nhận hối lộ số lượng tiền cực lớn, tình tiết phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội cực kỳ xấu, gây tổn thất cực kỳ nặng nề cho lợi ích của nhà nước và nhân dân. Tội của ông ta cực kỳ nghiêm trọng, theo luật định phải bị kết án tử hình.

Mặc dù Bạch Thiên Huy đã tố cáo, vạch trần hành vi phạm tội nghiêm trọng của người khác và cung cấp manh mối quan trọng để xử lý các vụ án khác, được xác minh là có thật và có công lao lớn; nhưng sự thật, bản chất, hoàn cảnh phạm tội nhận hối lộ và mức độ gây hại cho xã hội của ông ta vẫn chưa đủ để giảm nhẹ hình phạt. Sau khi tòa án đưa ra phán quyết mức án tử hình, Bạch Thiên Huy đã làm đơn kháng cáo.

Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Tài sản Hoa Dung Trung Quốc đã bị Tòa án trung cấp số 2 Thiên Tân tuyên án tử hình ngày 5/1/2021 về tội nhận hối lộ, phiên tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và thi hành án tử hình Lại Tiểu Dân ngày 29/1/2021. Vào thời điểm đó, tòa án phát hiện số tiền tham nhũng của Lại Tiểu Dân là hơn 1,7 tỷ NDT.

Lại Tiểu Dân và Bạch Thiên Huy, hai quan tham trong giới tài chính, lãnh đạo của Tập đoàn Huarong đã trở thành những quan chức đầu tiên bị thi hành án tử hình vì phạm tội kinh tế kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (11/2012).

Trước đó, Trương Trung Sinh, Thị trưởng Lã Lương (Sơn Tây) cũng bị tuyên án tử hình do tham ô, nhưng khi phúc thẩm đã được giảm xuống mức “Tử hình hoãn thi hành”, thực chất là tù chung thân không được ân xá.