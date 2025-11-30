Cú đánh hiểm ở Biển Đen: Kazakhstan tố Ukraine phá hoại hạ tầng dầu mỏ chiến lược

Kazakhstan đã lên án cuộc tấn công bằng UAV của Kiev nhằm vào đường ống dẫn dầu thuộc Tập đoàn đường ống Caspi (CPC) gần thành phố Novorossiysk của Nga.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan chỉ trích cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào CPC là “một hành động cố ý khác” nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu. Theo tuyên bố đưa ra ngày 30/11, cơ quan này khẳng định nhà ga của CPC, nằm gần cảng Novorossiysk trên bờ Biển Đen, là “một cơ sở hoàn toàn dân sự, hoạt động theo sự bảo vệ của luật pháp quốc tế”, và cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc.

Cuộc tấn công vào nhà ga hàng hải của CPC hôm 29/11 đã phá hủy một cầu cảng đến mức không thể khôi phục và buộc hoạt động bốc dỡ hàng phải dừng ngay lập tức. Đáp lại, chính phủ Kazakhstan thông báo kế hoạch chuyển hướng xuất khẩu dầu sang các tuyến thay thế. Truyền thông cho biết vụ tấn công được thực hiện bằng UAV của Ukraine.

Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm, dù lực lượng an ninh Ukraine trước đó đã thừa nhận tiến hành các chiến dịch tương tự nhằm vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga trong năm nay.

Những tháng gần đây, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga – bao gồm nhà máy lọc dầu, đường ống và các nhà ga – nhằm làm gián đoạn khả năng xuất khẩu dầu thô của Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan, ông Aibek Smadiyarov, nhấn mạnh CPC đóng vai trò thiết yếu đối với sự ổn định năng lượng toàn cầu và cho rằng vụ việc đã gây tổn hại quan hệ giữa Astana và Kiev.

Vụ tấn công này là lần thứ ba cơ sở hạ tầng của CPC – vốn được dùng để xuất khẩu dầu của Kazakhstan – bị nhắm mục tiêu. Tháng 2/2025, bảy UAV đã tấn công trạm bơm Kropotkinskaya của CPC, khiến hoạt động bị chậm lại.

Tuyến đường ống CPC chạy từ mỏ dầu Tengiz của Kazakhstan, băng qua miền Nam nước Nga, đến nhà ga hàng hải tại Novorossiysk trên Biển Đen, nơi dầu được bơm lên tàu để vận chuyển sang châu Âu và châu Á.

CPC – tập đoàn bao gồm nhiều cổ đông quốc tế, trong đó có hai tập đoàn Mỹ Chevron và ExxonMobil – xác nhận vụ tấn công bằng UAV đã làm hư hại tòa nhà hành chính tại nhà ga hàng hải gần Novorossiysk và buộc đình chỉ hoạt động bốc dỡ hàng ngay lập tức.

Nhân viên được sơ tán tới hầm trú ẩn sau khi còi báo động vang lên. Dù hoạt động bị gián đoạn, CPC cho biết sự cố chỉ mang tính tạm thời. Theo báo cáo mới nhất, việc bơm dầu lên tàu đã được nối lại tại nhà ga Biển Đen.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan khẳng định nước này coi trọng nguồn cung năng lượng ổn định và kêu gọi Ukraine thực hiện “các biện pháp hiệu quả” nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Theo RT