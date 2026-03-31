Công ty bất động sản của nữ chủ tịch 9X: Nợ 19.600 tỷ, lợi nhuận 600 triệu

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Công ty CP Bất động sản Mỹ có quy mô nợ vượt 19.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 590 triệu đồng.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ cho thấy doanh nghiệp đang vận hành với quy mô đòn bẩy tài chính rất lớn, trong khi hiệu quả kinh doanh khá khiêm tốn.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt khoảng 3.166 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu chiếm 2.571 tỷ đồng, còn lại khoảng 595 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 19.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 20.790 tỷ đồng của năm 2024. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng tăng lên 3.720 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu riêng lẻ vẫn duy trì ở mức khoảng 7.511 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 3.812 tỷ đồng tiền người mua trả trước, cùng nhiều khoản nghĩa vụ tài chính khác như chi phí phải trả dài hạn và các khoản phải trả dài hạn khác.

Với cơ cấu này, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 6,22 lần, còn dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu khoảng 2,37 lần, cho thấy doanh nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay.

Ở góc độ thanh khoản, một số chỉ số đã cải thiện đáng kể. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1 lần lên 2,57 lần, còn hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,69 lần lên 1,89 lần, phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn tốt hơn so với năm trước.

Tuy vậy, kết quả kinh doanh vẫn khá khiêm tốn. Năm 2025, Công ty Bất động sản Mỹ ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với gần 6,9 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 590 triệu đồng, giảm hơn một nửa so với năm 2024.

Các chỉ số sinh lời vì thế ở mức rất thấp. ROA chỉ khoảng 0,0026%, còn ROE khoảng 0,0187%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chưa tương xứng với quy mô tài sản và mức đòn bẩy tài chính mà doanh nghiệp đang duy trì.

Công ty Bất động sản Mỹ tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông - VID, được thành lập vào ngày 28/9/2007, có trụ sở tại GoldSeason TNR số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội.

Theo dữ liệu của VietTimes, thời điểm mới được thành lập, ghế Chủ tịch HĐQT công ty này do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường nắm giữ, khi đó bà Hường đồng thời giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (nay là ROX Group).

Từ cuối 2024 đến nay, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thùy Duyên (sinh năm 1994).

Mở rộng dấu ấn bằng hàng loạt dự án khu đô thị

Trên thị trường bất động sản, Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ được biết đến là doanh nghiệp tham gia phát triển nhiều dự án khu đô thị tại các địa phương.

Trong danh mục dự án đã và đang triển khai có thể kể đến khu đô thị mới Bảo Hà tại tỉnh Lào Cai với quy mô khoảng 42 ha, tổng mức đầu tư 708 tỷ đồng; Khu đô thị mới Cường Thịnh rộng 18,17 ha, tổng vốn 665 tỷ đồng; hay Khu đô thị Cánh Buồm tại Hà Tĩnh.

Khu đô thị mới tại Hải Phòng được Bất động sản Mỹ liên danh cùng một nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

Bên cạnh việc phát triển dự án riêng lẻ, doanh nghiệp này cũng thường xuyên tham gia đấu thầu các dự án khu đô thị tại nhiều tỉnh, thành thông qua hình thức liên danh.

Liên danh Công ty TNHH Oleco - NQ và CTCP Bất động sản Mỹ là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện khu đô thị mới phía tây trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Dự án có diện tích khoảng 99.485 m2, tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu hai doanh nghiệp này bắt tay trong các dự án bất động sản. Tại Lâm Đồng, liên danh này là nhà đầu tư khu dân cư đồi Thanh Danh tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), dự án có quy mô gần 5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 507 tỷ đồng.

Tại Hậu Giang, ngày 7/7/2022, UBND tỉnh đã chấp thuận liên danh Oleco - NQ và Bất động sản Mỹ là nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị mới Cái Tắc – Thạnh Hòa tại huyện Phụng Hiệp. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 407 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự kiến hơn 272 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 98 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 37 tỷ đồng.

Năm 2023, liên danh CTCP Phát triển Bất động sản An Phúc - CTCP Bất động sản Mỹ cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện khu đô thị mới Hoàng Xá tại TP Hải Phòng. Dự án có quy mô gần 35 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Ở Thái Nguyên, tháng 4/2024, UBND tỉnh công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện khu đô thị số 1A tại xã Bá Xuyên, TP Sông Công. Liên danh Oleco - NQ và Bất động sản Mỹ là đơn vị duy nhất được nêu tên. Dự án này có diện tích gần 31 ha, tổng chi phí thực hiện sơ bộ khoảng 635 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, liên danh CTCP Đầu tư Phát triển Đức Trí - CTCP Bất động sản Mỹ đăng ký thực hiện khu dân cư Cao Nguyên tại thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc). Dự án có diện tích gần 23 ha, tổng vốn đầu tư hơn 611 tỷ đồng và sau đó liên danh này đã trúng thầu triển khai dự án.