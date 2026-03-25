VNPT - cao thủ “săn” thầu tại các dự án công

Tại một số gói thầu, VNPT có lợi thế cạnh tranh ngay từ vòng đầu, trong khi các đối thủ bị loại khi chưa kịp bước vào vòng đánh giá chi tiết.

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, nhóm liên danh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là một trong các doanh nghiệp dự thầu bị cơ quan điều tra nêu tên.

Cụ thể, VNPT đã được Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm hỗ trợ xây dựng hồ sơ dự thầu theo hướng bảo đảm trúng thầu 2 gói thầu trị giá hơn 335 tỷ đồng. Sau các đợt thanh toán, Liên danh VNPT – CIDTT đã 4,4 tỷ đồng cho Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế.

Theo tìm hiểu, VNPT không là cái tên thường xuyên trúng các gói thầu ở lĩnh vực công với quy mô hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

"Ông lớn" bao phủ mảng công nghệ thông tin

Tháng 4/1995, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức được thành lập theo mô hình Tổng Công ty 91, trực thuộc Chính phủ và Tổng cục Bưu điện với tên giao dịch quốc tế viết tắt là VNPT.

Đầu năm 2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đi vào hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế chủ đạo của Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, kinh doanh đa ngành cả trong nước và quốc tế, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế…

VNPT hiện sở hữu hạ tầng mạng lưới viễn thông hiện đại, rộng khắp, kết nối trực tiếp với hơn 240 quốc gia và trung tâm kinh tế, tài chính trên toàn thế giới, với hệ thống truyền dẫn quốc tế gồm 5 tuyến cáp quang biển, 3 tuyến cáp quang trên đất liền, và là đơn vị duy nhất sở hữu mạng thông tin vệ tinh tại Việt Nam.

Đại diện VNPT giới thiệu giải pháp công nghệ mới. Ảnh: VNPT.

VNPT giới thiệu đã đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về an toàn thông tin của quốc gia cũng như nhu cầu dịch vụ đa dạng.

Trong giai đoạn 2023 đến 6/2025, cùng với việc đầu tư mạnh cho mạng di động (Vinaphone), băng rộng, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hệ sinh thái Chính phủ số – Doanh nghiệp số, VNPT cũng chủ động mở rộng hợp tác quốc tế cả trên kênh đa phương và song phương để cập nhật chuẩn mực thế giới, mang sản phẩm “make in Việt Nam” – “made by VNPT”.

VNPT cũng là doanh nghiệp duy nhất được Chính phủ giao trọng trách đầu tư và quản lý hệ thống vệ tinh viễn thông của Việt Nam với Vinasat-1 và Vinasat-2

VNPT hiện là đơn vị sở hữu hệ thống Trung tâm dữ liệu nhiều nhất Việt Nam, với 8 Data Center phủ rộng khắp 3 miền.

Nhà cung cấp hạ tầng số lớn nhất cho khu vực công

Theo tìm hiểu của VietTimes, VNPT thường xuyên được giao/trúng các gói thầu lớn, phủ khắp mạng lưới công nghệ cho bộ máy hành chính Việt Nam, từ cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống văn bản điện tử, dữ liệu y tế, giáo dục đến đô thị thông minh.

Như với chương trình chính quyền điện tử, VNPT triển khai giải pháp này tại 61/63 tỉnh, thành phố trước khi sáp nhập. 55 trong tổng số 63 địa phương đã có thỏa thuận hợp tác chiến lược, sử dụng các nền tảng chính quyền điện tử của VNPT.

Một trong những dự án quy mô “khủng” nhất mà VNPT tham gia là việc đồng hành cùng Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối 63/63 tỉnh, thành phố. Đây là nền tảng “một cửa số” phục vụ người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng cùng hồ sơ năng lực “đẹp như mơ”, VNPT thường xuyên trúng các gói thầu giá trị lớn. Dưới đây là thống kê của VietTimes về một số gói thầu lớn (từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng) mà VNPT và liên danh đã được “chọn mặt gửi vàng”.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ) - dự án liên danh VNPT– CIDTT trúng 2 gói thầu trị giá hơn 335 tỷ đồng. Ảnh: Tiền Phong.

Gần đây nhất, tháng 10/2025, tại Gói thầu Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hạng mục "Cổng dịch vụ công quốc gia", VNPT đã được Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ chỉ định thầu. Gói thầu VNPT đưa ra là hơn 215 tỷ đồng, thấp hơn chỉ 2 tỷ đồng so với giá dự toán (217 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, gói thầu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, thời gian triển khai cung cấp dịch vụ không quá 2 tháng; thời gian thuê dịch vụ là 60 tháng.

Trước đó không lâu, tháng 8/2025, Liên danh VNPT - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam đã được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) lựa chọn làm nhà thầu thực hiện Gói thầu Thiết kế chi tiết, cung cấp, triển khai hệ thống nền tảng hậu cần bưu điện. Giá trúng thầu của VNPT là gần 166 tỷ đồng, thấp hơn 30 tỷ đồng so với giá gói thầu dự kiến, tương đương mức tiết kiệm được 15% cho chủ đầu tư.

Khi đó, cùng với Liên danh VNPT, chỉ có một nhóm liên danh khác tham gia dự thầu là Liên danh CTCP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt - CTCP Xây dựng và Tư vấn công nghệ P&T - CTCP Tư vấn đầu tư và Hỗ trợ phát triển công nghệ IVT. Song đơn vị này bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Có thể thấy VNPT chỉ đối mặt 1 đối thủ cạnh tranh tại gói thầu của Vietnam Post. Bên bị loại bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, đồng nghĩa ngay từ đầu VNPT gần như nắm chắc phần thắng trong tay.

Một số gói thầu VNPT tham gia gần đây. Nguồn: Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Trường hợp dưới đây cũng cho thấy tính cạnh tranh tại các gói thầu mà VNPT tham gia là không cao, khi chỉ có ít nhà thầu tham gia (một phần do lĩnh vực kinh doanh đặc thù).

Hồi tháng 7/2024, Liên danh VNPT - CTCP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (SVTECH) - Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone) đã trúng Gói thầu Số 02 Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Trung tâm dữ liệu chính của Thành phố” với giá gần 120 tỷ đồng. Bên mời thầu là Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội.

Theo hồ sơ mời thầu, gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Giá dự toán gói thầu là gần 188 tỷ đồng.

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó, 2 nhà thầu có giá dự thầu kém cạnh tranh nên không được đánh giá hồ sơ dự thầu, gồm liên danh của nhóm Viettel (giá dự thầu 165 tỷ đồng) và Liên danh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (giá dự thầu 169 tỷ đồng).

Khi đó, trao đổi với báo chí, cán bộ của Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội cho biết bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu có giá dự thầu thấp nhất và đạt yêu cầu nên không đánh giá hồ sơ dự thầu của 2 nhà thầu còn lại.

Theo tính toán, giá dự thầu mà nhóm VNPT đưa ra thấp hơn khoảng 36% so với giá gói thầu dự kiến, trong khi giá mà Viettel và FPT đề xuất thấp hơn lần lượt 12% và 10%. Với những thông tin trên, có thể thấy VNPT đã dùng chiến lược giá làm “vũ khí” để có được sự cạnh tranh trước đối thủ có tiếng là Viettel và FPT.

Do quy trình ưu tiên giá thấp nhất nên VNPT gần như nắm lợi thế tuyệt đối ngay từ vòng đầu, còn 2 đối thủ Viettel và FPT không có cơ hội cạnh tranh sâu – không được bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu.

Ngoài các dự án chính phủ điện tử, hệ sinh thái VNPT còn tham gia nhiều gói thầu viễn thông quy mô lớn như: Thiết kế kỹ thuật và cung cấp hệ thống vô tuyến cho mạng Vinaphone tại 18 tỉnh miền Bắc, cung cấp thiết bị vô tuyến phục vụ mở rộng mạng di động,…

Một trong những gói thầu lớn nhất trong lịch sử phát triển của VNPT phải kể đến việc tập đoàn trúng đấu giá khối băng tần để triển khai mạng 5G vào tháng 3/2024. Khi đó, tập đoàn đã vượt qua 17 vòng đấu để trúng đấu giá Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3.700MHz - 3.800MHz) để triển khai mạng 5G trong 15 năm. Giá trúng thầu của VNPT là 2.581 tỷ đồng. Trong khi giá khởi điểm của khối băng tần C2 này là gần 1.957 tỷ đồng.

Tại thời điểm trúng thầu dự án nghìn tỷ, đại diện VNPT cho biết đây là việc có ý nghĩa rất quan trọng, cho phép VNPT có nhiều lựa chọn thiết bị mạng, chi phí triển khai mạng 5G hợp lý nhất, đáp ứng chiến lược triển khai mạng 5G (Vinaphone) tốc độ cao nhất tại Việt Nam.

Trước đó không lâu tại cùng dự án này, Viettel đã phải bỏ ra tới 7.500 tỷ đồng để đấu giá thành công, giành quyền độc quyền khai thác khối băng tần B1 tần số 2500-2600 MHz để triển khai 5G trong vòng 15 năm. Giá khởi điểm băng tần B1 này là 3.984 tỷ.

Như vậy, Viettel đã phải chi thêm tới 3.500 tỷ, tương ứng cao hơn 88% so với giá khởi điểm mới có thể đấu giá thành công dự án 5G. Còn VNPT chỉ cần chi ra thêm 624 tỷ so với giá khởi điểm (cao hơn 31%) là đã độc quyền triển khai mạng 5G cho khối băng tần C2.

Với những dẫn chứng trên, có thể thấy VNPT rất “mát tay” trong việc trúng thầu các dự án công, dự án hạ tầng quy mô lớn. Nhìn chung, tập đoàn gần như có được lợi thế ngay từ vòng đầu, còn đối thủ bị loại trước khi bước vào vòng đánh giá chi tiết.

Song thực tế không phải khi nào VNPT cũng thắng thầu. Tháng 4/2025, liên danh Tập đoàn VNPT - Tập đoàn Viettel tham gia dự thầu tại dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Khi đó, liên danh này đã tham gia gói 5.11 thi công lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay. Ghi nhận thời điểm đó chỉ có 2 liên danh nộp thầu.

Trong khi VNPT - Viettel đưa ra giá dự thầu khoảng 1.949 tỷ đồng, thì bên còn lại là Liên danh CTCP Hệ thống công nghệ ETC - Công ty CP Công nghệ kỹ thuật số HITD - Công ty CP Công nghệ viễn thông Elcom - Công ty CP Tư vấn chuyển giao công nghệ ITC - Công ty CP Thương mại và Dịch vụ công nghệ GTSC Việt Nam đưa ra mức giá 1.938 tỷ đồng. Theo công bố từ ACV, nhóm VNPT – Viettel bị loại vì bỏ giá cao (chênh lệch 11 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 2.712 tỷ).

Có lãi đều đặn, "kho tiền" hơn 2,5 tỷ USD

Theo dữ liệu của VietTimes, VNPT đạt doanh thu thuần hằng năm dao động 50.000 – 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.000 – 5.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới công bố năm 2025 (chưa được kiểm toán), doanh thu thuần hợp nhất toàn tập đoàn đạt hơn 61.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 6.600 tỷ. Như vậy tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) đạt gần 11%.

Trong đó, doanh thu công ty mẹ hơn 44.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên 3.700 tỷ. Công ty mẹ đã nộp ngân sách hơn 4.400 tỷ đồng cho nhà nước. Tỷ suất ROE của công ty mẹ VNPT đạt 5,2%.

Bức tranh tài chính của VNPT chưa công bố tại 31/12/2025. Theo báo cáo kiểm toán năm 2024 của tập đoàn, quy mô tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại cuối năm 2024 xấp xỉ 112.700 tỷ đồng.

Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất không phải là tài sản cố định, mà là tiền và tiền gửi ngân hàng. Chỉ tính riêng lượng tiền nhàn rỗi này đã lên tới hơn 66.000 tỷ (khoảng 2,5 tỷ USD), chiếm xấp xỉ 60% tổng tài sản.

Khi “tiền mặt là vua”, con số này đã đưa VNPT vào top những tập đoàn, tổng công ty (trên sàn chứng khoán) dư dả nhất thị trường. Thậm chí nếu xét tại cùng thời điểm cuối 2024, VNPT hiển nhiên đứng đầu bảng, vượt qua cả “quán quân” Vingroup (51.300 tỷ).

Kho tiền này cũng đem về cho VNPT một khoản "kếch xù" hằng năm. Riêng năm 2024, doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu đến từ lãi vay là trên 3.200 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận sau thuế (trên 5.200 tỷ) cả năm 2024.

Tức là chỉ cần ngồi không, VNPT cũng nhận về hàng nghìn tỷ đồng từ lãi tiền gửi. Con số này cao hơn lợi nhuận đạt được cả năm của rất nhiều công ty trên sàn chứng khoán. Chưa kể, dòng tiền kinh doanh của tập đoàn viễn thông cũng luôn duy trì thặng dư hàng nghìn tỷ đồng, với con số hơn 8.200 tỷ đồng năm 2024.

Việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh luôn dương, một mặt cho thấy tập đoàn quản lý công nợ tốt, kinh doanh hiệu quả. Mặt khác có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các dự án ngốn nhiều tiền của – vốn là đặc trưng của các dự án hạ tầng viễn thông.