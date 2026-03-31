Ông Bùi Thế Duy làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Bùi Thế Duy vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sau hơn 2 tháng đảm nhiệm Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ tin học, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Ông là cán bộ có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ông từng là Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; quy hoạch, chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tháng 1/2021), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 1/2026, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.