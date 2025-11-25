81% người Việt dùng AI hằng ngày, 96% tin tưởng tác nhân AI

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng AI với 81% người dùng tương tác AI hằng ngày và 96% người dùng bày tỏ mức độ tin tưởng cao với các tác nhân AI. Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm 2025, theo e-Conomy SEA 2025.

Theo báo cáo thường niên kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ 10 do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố ngày 25/11, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025. Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đã khẳng định vị trí dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng và niềm tin của người dùng đối với AI. Điều này được phản ánh qua 3 chỉ số then chốt: 81% người dùng tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày; 83% tham gia các hoạt động học tập và nâng cao kỹ năng về AI; và đặc biệt, 96% sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

Đại diện Google nhận định các chỉ số này cho thấy môi trường số tại Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động và có tính thích nghi cao, bắt kịp xu hướng hiện đại. Với tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số và mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho nhiều lĩnh vực

Mức độ người dùng tương tác với AI đang thể hiện rõ tác động về mặt thương mại khi doanh thu từ các ứng dụng tích hợp AI đã tăng 78% trong vòng một năm, tính đến hết nửa đầu năm 2025. Người dùng tìm đến AI chủ yếu với 3 động lực chính: tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và so sánh thông tin (44%); nhận hỗ trợ khách hàng 24/7 (35%); và tiết kiệm chi phí thông qua các chính sách ưu đãi tốt hơn (30%).

Ảnh chụp từ báo cáo.

Về nguồn vốn, Việt Nam hiện có hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) AI đang hoạt động, thị trường cũng ghi nhận 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân vào AI trong năm qua. Con số này chiếm 5% tổng giá trị đầu tư AI của toàn khu vực trong cùng giai đoạn.

Ngoài ra, 79% nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu (deep tech).

Động lực đến từ đâu?

Tất cả các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế số đều ghi nhận tăng trưởng ở mức 2 chữ số. Thương mại điện tử tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam, chiếm 2/3 tổng quy mô nền kinh tế số và được dự báo tăng 17%, đạt 25 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Động lực phát triển của nền kinh tế số không chỉ đến từ thương mại điện tử. Lĩnh vực vận tải và giao đồ ăn tiếp tục là nhóm có tổng giá trị hàng hóa tăng nhanh nhất tại Việt Nam, với dự báo tăng 20% và đạt 5 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam cũng đang chứng kiến tốc độ nhanh chóng trong việc chuyển đổi sang xe điện (EV) nhờ các ưu đãi của Chính phủ và nhu cầu từ các nền tảng vận chuyển.

Nội dung nghe nhìn trực tuyến đang chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ so với các năm trước, dự báo tăng trưởng hơn 16% và đạt quy mô 6 tỷ USD. Lĩnh vực này bao gồm quảng cáo, trò chơi điện tử, video theo yêu cầu và âm nhạc theo yêu cầu. Một động lực tăng trưởng quan trọng đến từ ngành trò chơi điện tử, trong đó Việt Nam đóng góp đáng kể khi có tới 3 nhà phát triển game lọt vào top 15 toàn cầu về lượt tải xuống.

Mảng du lịch trực tuyến được dự báo tăng 16%, đạt 4 tỷ USD. Ngành du lịch hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Việt Nam, với mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2024 kéo dài sang 2025. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng chiến lược quảng bá quốc tế, thành tích ấn tượng này phản ánh cả sự phục hồi của lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường châu Á và châu Âu, và sự vững vàng của phân khúc du lịch nội địa.