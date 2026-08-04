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Ái nữ của một chủ tịch ngân hàng làm sếp công ty dược phẩm vốn 1.000 tỷ đồng

Phương Hằng
Phương Hằng

Bà Trần Ngô Minh Anh (sinh năm 2002) vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (Mã: DBT) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường, thông qua việc miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT gồm các ông Nguyễn Khắc Hanh, Phạm Thứ Triệu, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Nguyễn Gia Bảo.

Thay vào đó, ĐHĐCĐ đã bầu 5 người mới thay thế gồm ông Phan Nhật Thanh, bà Trần Ngô Minh Anh, bà Lê Thị Hoàng Hân, ông Phạm Hồng Hà và ông Trần Đình Văn. Trong đó ông Trần Đình Văn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong 5 người vừa được bầu mới, bà Trần Ngô Minh Anh được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre.

Bà Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002, năm nay 24 tuổi, là Cử nhân Tài chính, Đại học Central Florida (Hoa Kỳ).

Từ năm 2024 đến năm 2026, sau khi tốt nghiệp đại học, bà Minh Anh làm việc tại Ngân hàng New Omni Bank, California, Hoa Kỳ, trước khi được bổ nhiệm vào Dược Bến Tre với vai trò Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

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Sơ yếu lí lịch tân Phó tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre.

Theo tìm hiểu, bà Minh Anh là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Hiện bà Trần Ngô Minh Anh và gia đình không sở hữu cổ phiếu nào của Dược phẩm Bến Tre.

Một điểm đáng lưu ý khác là ông Phan Nhật Thanh, một thành viên trong 5 HĐQT mới được bổ nhiệm, cũng có nhiều năm gắn bó với Nam A Bank với vai trò là Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

Hiện ông Phan Nhật Thanh đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế - bệnh viện có mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Nam A Bank.

Còn Dược phẩm Bến Tre được thành lập từ năm 1976 trên cơ sở sáp nhập Phòng bào chế thuốc của tỉnh Bến Tre phục vụ cung ứng thuốc cho chiến trường với Tổng kho Dược và các nhà thuốc mới tiếp quản sau 30/4/1975.

Đến năm 2004, Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Nhà nước sở hữu 51% vốn điều lệ.

Năm 2009, cổ phiếu của Dược phẩm Bến Tre chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã DBT.

Năm 2013, Nhà nước thực hiện thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống còn 34% và đến cuối năm 2014 thì thoái sạch vốn. Năm 2020, công ty chuyển sang niêm yết trên sàn HoSE.

Hiện Dược phẩm Bến Tre có quy mô tổng tài sản ở mức gần 1.000 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông đa số thuộc về các cổ đông cá nhân.

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Nguồn: Dược phẩm Bến Tre.

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Từ khóa:

#Dược phẩm Bến Tre #Nam A Bank

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