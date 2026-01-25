Á hậu Phương Nhi sở hữu bao nhiêu cổ phần nhà chồng?

Tại phút thi đấu thứ 30 với U23 Trung Quốc, va chạm sau một pha cản phá, Nguyễn Hiểu Minh đã tỏ ra rất đau. Ngay sau đó, Nguyễn Hiểu Minh đã phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.