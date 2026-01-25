close Đăng nhập

Á hậu Phương Nhi sở hữu bao nhiêu cổ phần nhà chồng?

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Á hậu Phương Nhi nắm 1% vốn tại Vin New Horizon - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup.

Á hậu Phương Nhi sở hữu bao nhiêu cổ phần nhà chồng?

Tin liên quan

Từ khóa:

#Á hậu Phương Nhi #Vin New Horizon #Vingroup.

Đừng bỏ lỡ

Short Video

Bamboo Airways và Xanh SM bắt tay nhau làm gì?

Bamboo Airways và Xanh SM bắt tay nhau làm gì?

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Xanh SM vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất triển khai các chương trình hợp tác chiến lược trong năm 2026 với Bamboo Airways.

Chung cư tại Nghệ An bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tài sản

Chung cư tại Nghệ An bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tài sản

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Tân Hợp (phường Trường Vinh, Nghệ An) ngày 16/1 khiến lửa bùng phát dữ dội từ căn hộ tầng 2, lan nhanh lên tầng trên. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn hộ, không gây thiệt hại về người.