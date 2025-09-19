Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Sau khởi công rầm rộ, dự án tỷ đô Trump International Hưng Yên giờ ra sao?

Lệ Chi
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.

vt-hy22.jpg
Trump International Hưng Yên - quần thể sân golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam có quy mô 990 ha, vốn đầu tư hơn 39.787 tỷ đồng, trải rộng trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Khoái Châu cũ (nay là xã Khoái Châu và Châu Ninh).
85638_vi_tri_trien_khai_du_an_20.jpg
Phối cảnh tổng thể dự án Trump International Hưng Yên. Ảnh: Baohungyen
vt-hy21.jpg
Dự án được khởi công vào tháng 5 vừa qua, nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa The Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên - đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC). Hai bên hợp tác thông qua một công ty con khác của Kinh Bắc là Công ty Cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên.
vt-hy18.jpg
Theo ghi nhận của VietTimes thời điểm hiện tại, vị trí từng tổ chức lễ khởi công vẫn là bãi đất trống, mặt bằng được san gạt và rải đá dăm.
vt-hy15.jpg
Con đường nối từ tỉnh lộ 378 vào khu khởi công dự án được mở rộng, đổ bê tông vài tháng trước nay đã xuống cấp, hư hỏng
vt-hy17.jpg
Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của người dân trong xã đều nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án.
vt-hy13.jpg
Khu vực này vốn nổi tiếng với nghề trồng cây giống, từ nhãn, quất cảnh, chuối cho đến nhiều loại cây giống khác có giá trị kinh tế cao.
vt-hy6.jpg
Người dân có đất nằm trong dự án cho biết công tác kiểm đếm tài sản trên đất đang được triển khai rốt ráo, song mức giá bồi thường 115 triệu đồng/sào chưa tạo được sự đồng thuận trong dân.
vt-hy10.jpg
Chị N.T.T (xã Châu Ninh) cho hay gia đình có hơn 2 mẫu đất canh tác, chủ yếu trồng cây giống. “Một sào đất có thể ươm hàng vạn cây con, thu nhập trung bình 50 triệu đồng/năm. Với mức ấy, chỉ sau 2 năm là đã hoàn vốn. Nếu đền bù 115 triệu đồng/sào thì rõ ràng chưa sát thực tế”, chị nói.
vt-hy2.jpg
Cùng quan điểm, bà Đ.T.H (56 tuổi) nói sân golf Sông Hồng cách đó vài km được đền bù 300 triệu đồng/sào. “Ở đây giá lại thấp hơn nhiều, trong khi đất vẫn là nguồn sống chủ lực của hàng trăm hộ. Người già vẫn có thể làm cỏ, người trẻ thì ghép cây, bốc cây giống, thu nhập ổn định từ 180.000 - 500.000 đồng/ngày. Mất đất đồng nghĩa mất sinh kế ít nhất vài năm”, bà H bày tỏ.
vt-hy.jpg
Ông Đỗ Đức Tuyển - Trưởng thôn Mạn Xuyên, xã Châu Ninh - cho biết người dân địa phương cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án khu đô thị phức hợp. Tuy nhiên, vấn đề khiến bà con lo ngại nhất hiện nay là mức giá bồi thường thu hồi đất đang thấp hơn so với các khu vực lân cận.
vt-hy1.jpg
Theo ông Tuyển, đây là dự án Nhà nước thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp thực hiện. Dẫu vậy, đến nay người dân vẫn chưa có cơ hội đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh.
vt-hy19.jpg
Người dân địa phương chỉ được tham dự cuộc họp với đơn vị đầu tư, UBND xã cùng phòng kinh tế - hạ tầng. Bà con chưa nhận được phản hồi chính thức của tỉnh và cũng chưa biết mức bồi thường có được điều chỉnh hay không.
vt-hy12.jpg
Mỗi khi đề cập đến siêu quần thể Trump International Hưng Yên, người dân nơi đây lại hy vọng chính sách bồi phải tương đương dự án ở khu vực lân cận, đi kèm đó là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm sau khi mất đất.
Video "siêu dự án" Trump International Hưng Yên vướng nút thắt đền bù

