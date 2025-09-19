Sau khởi công rầm rộ, dự án tỷ đô Trump International Hưng Yên giờ ra sao?

Theo TS Nguyễn Văn Hội, muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành ô tô, trong đó có công nghiệp phụ trợ cho ngành này, chúng ta cần có khoa học công nghệ mang tính đột phá, khác với những mô hình cũ của các nước.