Cận cảnh dự án tỷ đô Alluvia City của Xuân Cầu Holdings

Lệ Chi
Lệ Chi

Alluvia City - khu đô thị sinh thái ven sông Hồng do Xuân Cầu Holdings phát triển tại Hưng Yên đang dần thành hình với quy mô gần 200 ha, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.

vt-xc1.JPG
Khu đô thị nhà vườn sinh thái tại Hưng Yên có tên thương mại Alluvia City được chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings triển khai vào đầu tháng 3/2025. Quy mô dự án 198,4 ha, với tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD).
slide-2.jpg
Dự án thuộc địa phận thị trấn Văn Giang cũ (nay là xã Văn Giang) của tỉnh Hưng Yên. Theo quy hoạch, dự án được triển khai theo 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1 hoàn thiện xây dựng trên diện tích 50 ha, giai đoạn 2 mở rộng xây dựng thêm 56 ha và giai đoạn 3 hoàn thiện với quy mô 92,3 ha. Ảnh: Chủ đầu tư,
vt-xc.JPG
Theo ghi nhận của VietTimes, Alluvia City đang được chủ đầu tư thi công rầm rộ.
vt-xc3.JPG
Nhiều tuyến đường nội khu đã được định hình rõ ràng, xen kẽ là các ô đất lớn được phân lô.
vt-xc2.JPG
Nhìn từ trên cao, dự án Alluvia City nằm ven sông Hồng kết nối với Hà Nội thông qua Vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi đang được triển khai. Theo chủ đầu tư, hệ thống đê bối được thiết kế để chịu lũ với chu kỳ 300 năm, trong khi đê chính có thể chống được tần suất lũ 500 năm.
vt-xc6.JPG
Alluvia City dự kiến cung cấp đa dạng sản phẩm gồm biệt thự vườn, biệt thự đảo, shophouse, căn hộ, khách sạn, bến du thuyền, trung tâm khoáng nóng (onsen)...
vt-xc7.JPG
Phân khu đầu tiên đang được đẩy nhanh thi công hạ tầng để kịp dự kiến bàn giao sản phẩm từ quý II/2026 và hoàn tất toàn bộ giai đoạn 1 vào năm 2027.
vt-xc8.JPG
Công nhân cùng nhiều máy móc đang tiến hành san lấp mặt bằng.
vt-xc9.JPG
Liên quan đến dự án Alluvia City, mới đây, Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương - công ty con của Sunshine Homes cùng một số đối tác đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Xuân để sở hữu gần 55 ha đất trong phạm vi dự án.
vt-xc5.JPG
Với sự tham gia của các tập đoàn lớn cùng tiến độ thi công khẩn trương, Alluvia City dự kiến sẽ là một trong những dự án đô thị sinh thái quy mô lớn ven sông Hồng.
vi-tri-du-an.jpg
Theo giới thiệu, dự án Alluvia City nằm trên vành đai 3.5 và bến du thuyền trên sông Hồng trong tương lai nên thuận lợi về cả giao thông đường bộ và đường thuỷ. Đồ họa: Alluvia City.com.vn.

