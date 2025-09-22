Cận cảnh dự án tỷ đô Alluvia City của Xuân Cầu Holdings
Alluvia City - khu đô thị sinh thái ven sông Hồng do Xuân Cầu Holdings phát triển tại Hưng Yên đang dần thành hình với quy mô gần 200 ha, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.
bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Chân dung SkyWorld – “Đại gia” Malaysia liên tục "săn" quỹ đất tại Việt Nam
SkyWorld Việt Nam - thành viên của SkyWorld Berhad (Malaysia), vừa ký biên bản ghi nhớ nhằm thâu tóm quỹ đất hơn 9.000 m2 tại TP.HCM với giá trị 850 tỷ đồng. Đây là thương vụ thứ 3 trong 2 năm qua của doanh nghiệp ngoại này tại Việt Nam.
Coteccons sẽ thoái vốn tại Ricons
Đối thoại với cổ đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) Bolat Duisenov khẳng định công ty này sẽ thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons.
Giá vàng SJC tăng 1 triệu mỗi lượng
Giá vàng miếng SJC hôm nay niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Chân dung "ông lớn" bán lẻ máy tính HACOM
Từ một doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm máy tính, HACOM vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin, trúng nhiều gói thầu lớn.
VPBankS muốn huy động 4.000 tỷ từ trái phiếu để cơ cấu lại nợ trước thềm IPO
Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động tối đa 4.000 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ.
Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay 19/9
VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Sau khởi công rầm rộ, dự án tỷ đô Trump International Hưng Yên giờ ra sao?
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Làm gì để Việt Nam tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô
Theo TS Nguyễn Văn Hội, muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành ô tô, trong đó có công nghiệp phụ trợ cho ngành này, chúng ta cần có khoa học công nghệ mang tính đột phá, khác với những mô hình cũ của các nước.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay
Tại kỳ điều chỉnh xăng, dầu ngày 18/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng.
Chủ đầu tư mất khả năng thanh toán, ngân hàng phát mãi dự án Hoian d’Or
Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp có tên thương mại là Hoian d’Or vừa được Ngân hàng TMCP Nam Á công bố bán đấu giá với giá khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng.
Tín dụng bất động sản tăng cao - bình thường hay bất thường?
Việc tín dụng bất động sản tăng nhanh đặt ra vấn đề phải kiểm soát tín dụng, tránh dòng tiền chảy vào các hoạt động đầu cơ, gây ra những tác động tiêu cực cho thị trường và nền kinh tế.
Ai là chủ đầu tư đích thực dự án Trump International Hưng Yên sau hàng loạt điều chỉnh?
Sau khởi công, Kinh Bắc liên tục tung ra những bước đi dồn dập: tăng vốn kỷ lục, lập công ty con hàng nghìn tỷ đồng và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối tại dự án Trump International Hưng Yên.
Đánh thuế thu nhập mua bán vàng thế nào cho hợp lý, tránh thất thu, đầu cơ?
Trao đổi với VietTimes, GS.TS Trần Thọ Đạt cho rằng để vừa chống thất thu thuế, minh bạch hóa thị trường vàng, đảm bảo sự hợp lý cho người dân khi nộp thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch vàng, cần triển khai 5 giải pháp đồng bộ.
Dự án Trump International Hưng Yên im lìm sau lễ khởi công
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Trump International Hưng Yên: “Siêu dự án” 1,5 tỷ USD vướng nút thắt đền bù
Siêu quần thể Trump International Hưng Yên từng gây chú ý bởi lễ khởi công rầm rộ. Đến nay, mức đền bù 115 triệu đồng/sào đất trở thành tâm điểm dư luận khi nhiều người dân cho rằng con số này chưa thỏa đáng.
Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.300.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tăng 900.000 đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC ở mức 130.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư đề nghị tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ sau quyết định NOAA
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ đề nghị cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Mỹ.
Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần sau động thái của Bộ Tài chính
Thị trường chứng khoán ngày 15/9 chứng kiến cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ, tăng hết biên độ lên 36.300 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất trong lịch sử.
Giá vàng SJC hôm nay 15/9
VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với chốt phiên giao dịch tuần trước.