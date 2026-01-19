Cô gái mời dự tiệc mổ lợn gây bão mạng Trung Quốc bất ngờ rút khỏi mạng xã hội

Đầu năm 2026, mạng xã hội Trung Quốc “nóng” lên bởi một cô gái 23 tuổi ở Hợp Xuyên – Trùng Khánh, có nick “Daidai” đăng video nhờ mọi người đến “bắt lợn”, biến bữa cỗ mổ lợn của nhà nông bình thường thành một lễ hội thu hút hàng vạn người đổ về, cả CCTV, Nhân dân Nhật báo... đều lên tiếng ca ngợi.

Thế nhưng đúng lúc danh lợi đạt đỉnh, Daidai lại quyết định rút khỏi mạng, đóng cửa từ chối khách. Đến khi chứng kiến cảnh các nơi liên tiếp bắt chước và đều thất bại, người ta mới hiểu cô “rút lui khi đang thắng” thật thông minh.

Thông báo rút khỏi mạng xã hội của Daidai. Cô tuyên bố không tiếp truyền thông, khẳng định không đăng ký mọi thương hiệu Daidai và Daidai Muội. Ảnh: Creaders.



Bất ngờ trở thành "hot streamer" nhờ lời mời vu vơ

Daidai, hôm 9/1 đã đăng một video 15 giây lên Douyin: "Cha tôi đã già yếu, tôi sợ ông không bắt nổi con lợn làm cỗ đón năm mới nữa. Có ai muốn giúp không? Tôi sẽ đãi mọi người món canh thịt lợn!". Cô còn viết thêm trong phần bình luận bên dưới: "Không vì lý do gì khác, chỉ để trước cửa nhà tôi có nhiều xe cộ và tôi cảm thấy tự hào với người làng".

Video ban đầu chỉ có vài trăm lượt xem, sau 24 giờ đã thu hút hơn 440.000 lượt like, và cả năm nhóm WeChat mỗi nhóm có 500 người cô tham gia, đều kín chỗ.

Trong vòng ba ngày, số người theo dõi tài khoản Douyin của Daidai đã tăng vọt từ dưới 500 lên 2,1 triệu. Một đoàn xe dài 3 km đỗ dọc theo những con đường làng, và hàng chục nghìn cư dân mạng từ Quảng Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu và các nơi khác đổ xô đến.

Quang cảnh bữa tiệc biến thành lễ hội hôm 12/1. Ảnh: NetEase.



Sáng ngày 11/1, từ 2 giờ sáng đã có mấy chục người tập trung tại sân nhà Daidai. Đến trưa, xe cộ xếp hàng dài từ cổng làng ra đến quốc lộ, tín hiệu mạng 5G dù được ba xe phát sóng di động hỗ trợ, vẫn thường xuyên bị gián đoạn. Ban đầu nhà bếp chỉ chuẩn bị thức ăn cho 15 bàn, cuối cùng phải bày biện tổng cộng hơn 300 bàn, nấu 5 tạ gạo, và dùng hết số gia vị trong hai xe bán tải.

Buổi livestream tối 11/1 của Daidai nhận được 13,179 triệu like, hơn 100 ngàn người xem cùng lúc. Ảnh: NetEase.



Thành công ngoài dự kiến

Cư dân mạng từ Quảng Đông mang đến hải sản và Lâm Giang, "Chàng bán ngỗng luộc" nổi tiếng từ Vinh Xương đến đã phân phát hơn một trăm con ngỗng… biến bữa tiệc mổ lợn thành một lễ hội dân gian.

Vào thời điểm lượng truy cập đạt cao điểm, số người xem livestream của Daidai lên tới 500.000 người, tiền donate bay đầy màn hình. Có tin đồn ba ngày cô thu hơn 6 triệu NDT, riêng ngày 12/1 được gần 5 triệu sau thuế.

Hàng loạt streamer đến ngồi chờ trước nhà để tranh thủ kiếm views. Trên mạng tràn ngập tài khoản giả mạo, có người còn đăng ký cả thương hiệu “Daidai” để lợi dụng tên cô bán hàng. Một người tặng 100.000 tệ chỉ để mời cô đi “teambuilding”, quảng cáo 2.400 tệ/bài dồn dập kéo tới.

Người hâm mộ Đài Loan tìm đến tặng quà và ăn thịt lợn theo lời mời. Ảnh: Creaders.



Bị cướp thương hiệu và những hiệu ứng tích cực

Diễn biến kịch tính nhất là việc chiếm đoạt thương hiệu. Trong khi Daidai còn đang bận ứng phó với lượng khách đổ về, các công ty ở Bắc Kinh, Quảng Châu và các nơi khác đã đăng ký 17 thương hiệu mang thương hiệu gồm cả "Daidai" và "Daidai Muội". Tên thật và số CCCD của cô đã bị rò rỉ một cách ác ý, và các tài khoản giả mạo bắt đầu bán "món thịt hầm Daidai".

Cục Văn hóa và du lịch Hợp Xuyên đã thể hiện sự ứng phó đặc biệt nhanh chóng. Họ đã ủng hộ Daidai hai con lợn, phân phát 500 suất đào thái lát và 1.000 vé vào cửa khu du lịch Điếu Nhang Thành (một làng chài nổi tiếng ở Hợp Xuyên) cho khách. Cảnh sát đến hỗ trợ điều tiết giao thông ở cổng làng, và các tình nguyện viên đã giúp dọn dẹp hàng chục bao tải rác. Ông Lưu Lập Tân, thành viên ủy ban văn hóa và du lịch, thừa nhận: "Chúng tôi đã bị choáng ngợp trước lượng khách đổ về quá lớn".

Nhân Dân nhật báo đăng bài viết về sự kiện Daidai mời người đến giúp bắt lợn. Ảnh: NetEase.



Những tuyên bố từ truyền thông chính thống đã nâng sự kiện lên một tầm cao mới. Ngày 12/1, CCTV dành 90 giây để đưa tin mô tả sự kiện này là "nỗi khát khao kết nối chân thành giữa người với người", trong khi Nhân dân Nhật báo ca ngợi cuộc vui đã thể hiện được "sự ấm áp của cuộc sống thường nhật". Sự khẳng định chính thức từ giới truyền thông đã nâng tầm sự kiện từ một chiêu trò quảng cáo thành một hiện tượng văn hóa.

Ông Trương, một người bán hàng từ nơi khác đến, đã đi suốt đêm từ Toại Ninh, Tứ Xuyên tới để bán hàng trăm kg hạt dẻ rang. Trong khi đó, bà Tô, chủ một cửa hàng tiện lợi địa phương, đã mở cửa nhà vệ sinh miễn phí, nhờ đó các kệ hàng của bà đã bị vét sạch. Dân làng rất vui mừng trước sự nổi tiếng bất ngờ của làng mình nhưng phàn nàn rằng tiếng ồn khiến những người già không ngủ được.

Diễn biến bất ngờ này nằm ngoài dự kiến. Lượng khách du lịch đến Hợp Xuyên tăng vọt 30%, và Cục Văn hóa du lịch đã xem xét khả năng tổ chức "Lễ hội giết mổ lợn" thường niên. Trong khi đó, tiệm làm móng của Daidai đã kín lịch ba tháng tới do khách đặt trước.

Daidai trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Ảnh: NetEase.



Sau khi nổi tiếng chọn tạm thời rút lui

Daidai vẫn giữ được bình tĩnh trong cơn lốc views. Cô không nhận các quà tặng lớn và lời mời dự sự kiện, cũng một mực từ chối các hợp đồng quảng cáo, nói không muốn tiêu hao sự nhiệt tình của người theo dõi.

Điều bất ngờ hơn là khi Nhân dân Nhật báo vừa khen, lượng follower vượt 2 triệu, đêm 13/1 Daidai đăng tuyên bố chính thức tạm dừng cập nhật, từ chối mọi phỏng vấn truyền thông và hợp tác thương mại.

Trong tuyên bố, cô nói mấy ngày qua quay cuồng, hai ngày chỉ ngủ bốn tiếng, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức, chỉ muốn quay về cuộc sống yên ổn. Đồng thời cảnh báo cư dân mạng rằng cô chỉ có một tài khoản Douyin, các nền tảng khác đều là giả, mọi người cẩn thận kẻo bị lừa.

Báo Dương Tử xác nhận các thương hiệu “Daidai” hay “Daidai Muội” đều không phải do cô đăng ký, và cô cũng chưa mở tài khoản ở nền tảng khác.



Anh chàng blogger "Ngọa Long Ca" ở Giang Tây lên mạng xin lỗi sau sự kiện bắt chước Daidai bị thất bại. Ảnh: NetEase.

Ngày 14/1 dù vẫn có nhiều người tìm đến, Daidai không xuất hiện và tắt luôn livestream. Cô quay lại giúp bố mẹ dọn dẹp, cho lợn ăn, làm việc nhà, kéo cuộc sống bị khuấy động trở về quỹ đạo bình thường.

Rạng sáng 16/1, Daidai viết một bài chia sẻ cô tạm thời không ký gì với bất cứ công ty nào, mong mọi người quay về cuộc sống của mình, muốn cha mẹ tránh xa ồn ào mạng.

Trong khi Daidai lặng lẽ rút lui, thì phong trào bắt chước cô tổ chức “tiệc mổ lợn” diễn ra khắp nơi lại lần lượt thất bại…

Theo Creaders, NetEase