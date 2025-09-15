Những cú swing đẹp mắt tại Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025
Những cú swing đẹp mắt và những nụ cười rạng rỡ đã làm nên dấu ấn khó quên của Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025.
Những hình ảnh ấn tượng tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025
Tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025, 144 golfer đã cùng nhau trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính, nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc ấn tượng với nhiều cú đánh đẹp mắt.
Golfer Hồng Hải vô địch Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II 2025
Với thành tích 71 gậy, golfer Hồng Hải đã xuất sắc trở thành nhà vô địch (Best gross) Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II 2025.
144 golfer chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025
144 golfer hôm nay thi đấu chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025 và chung tay cùng Ban tổ chức dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Bộ Khoa học và Công nghệ điều động, bổ nhiệm 2 cục trưởng và lãnh đạo 4 đơn vị
Ông Trần Duy Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Hồng Thắng làm Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương.
186 nhân sự Bưu điện Việt Nam tham gia phục vụ hành chính công của Hà Nội
Các nhân sự này sẽ trực tiếp tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, các chi nhánh và điểm phục vụ trực thuộc.
Phần thưởng khủng cho “cú đánh của chúa” tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần II
Giải thưởng hấp dẫn và đáng chờ đợi nhất ở Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ II chính là giải hole in one.
Giải Golf Truyền thông số cup VietTimes lần 2: Ai sẽ là chủ nhân best gross và loạt giải thưởng lớn?
Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần thứ II hứa hẹn hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị, đáng chờ đợi.
Hơn 140 golfer tranh tài tại giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2025
Sự kiện quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết.
Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm một tiếng nói, một niềm tin
80 năm - với mỗi chúng ta là cả một đời, nhưng với Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN), đó là 80 năm của một tiếng nói - một niềm tin không ngừng vang vọng.
Cách nhận 80GB data 5G Viettel miễn phí mừng Quốc khánh 2/9
Từ ngày 30/8 đến hết 2/9, mỗi thuê bao Viettel trả trước và trả sau tại Hà Nội được tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí khi trong vùng phủ sóng 5G. Người dùng soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi dùng trong ngày.
Kiến trúc số quốc gia: Đặt nền móng cho một hạ tầng “liên thông – an toàn – bền vững”
Việt Nam đã có nền pháp lý để chuyển đổi số, nhưng để hệ thống số quốc gia vận hành hiệu quả và an toàn, cần thêm luật chơi kỹ thuật chung như hạ tầng số, nguyên tắc Zero Trust và cách đo lường rõ ràng theo chuẩn quốc tế.
Hiệp hội Fintech Singapore làm việc với Hội Truyền thông số Việt Nam
Chiều 28/8, trong chuyến công tác tại Hà Nội, đoàn Hiệp hội Công nghệ Tài chính (Fintech) Singapore (SFA) đã có buổi làm việc với đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).
"Cẩm nang" đi xem 230 gian hàng đặc sắc tại triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm
Điểm nhấn triển lãm là không gian trưng bày ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, an ninh - quốc phòng; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa. Bạn hãy nắm sơ đồ khu trưng bày để tiện ghé thăm.
Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại khai sinh nước Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua.
Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh truyền thống cần chuẩn bị gì?
Việc bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai được coi là bước ngoặt lớn đối với hàng triệu hộ kinh doanh, trong đó có cả những KOLs, tiểu thương đang có nguồn thu nhập từ livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Triển lãm thành tựu 80 năm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có gì?
Triển lãm được cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 1 khu trung tâm và 5 phân khu nội dung, tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử.
Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ngành Bưu điện tại tỉnh Tây Ninh
Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Thông tin và Giao bưu “R”, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 tại tỉnh Tây Ninh.
Logo mới của Bộ Khoa học và Công nghệ có ý nghĩa đặc biệt như thế nào?
Logo mới của Bộ Khoa học và Công nghệ biểu trưng cho vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sự phát triển đất nước, đại diện tinh thần tiên phong, sáng tạo, đột phá được hun đúc suốt 80 năm.
Thời báo Ngân hàng – hành trình 35 năm vẻ vang nhiều dấu ấn
Ngày 22/8, Thời báo Ngân hàng kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, đánh dấu chặng đường phát triển đầy tự hào, mở ra bước ngoặt mới trong hành trình trở thành kênh truyền thông chính sách trọng yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Mời gọi và phát triển nhân tài: Cần cơ chế vượt trội để trí thức Việt kiều tận lực cống hiến
Tại Diễn đàn “Mời gọi và phát triển nhân tài” chiều 19/8, nhiều chuyên gia, nguyên lãnh đạo bộ ngành đã hiến kế sách nhằm hiện thực hóa chủ trương của Tổng bí thư Tô Lâm về thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.