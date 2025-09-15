Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Truyền thông số

Tin tức Hoạt động Hội viên

Những cú swing đẹp mắt tại Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025

Đăng Khoa
Đăng Khoa

Những cú swing đẹp mắt và những nụ cười rạng rỡ đã làm nên dấu ấn khó quên của Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025.

Video nhìn lại giải Golf Truyền thông số cup VietTimes 2025

Từ khoá:

Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II. Tạp chí điện tử VietTimes
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại khai sinh nước Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua.