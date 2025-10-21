Công ước Hà Nội: Dấu ấn Việt Nam trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng

Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, một văn kiện được xem là “bộ khung pháp lý toàn cầu” nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nói về ý nghĩa của Công ước Hà Nội.

Lần đầu tiên Hà Nội ghi danh trong văn bản pháp lý mang tính toàn cầu

Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là “Công ước Hà Nội”). Sự kiện quốc tế do Việt Nam đăng cai có sự tham gia của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các nguyên thủ, lãnh đạo hơn 100 quốc gia và hàng chục đoàn đại biểu quốc tế nhằm khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024, đặt mục tiêu tạo khung pháp lý toàn cầu để phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời thúc đẩy chia sẻ chứng cứ điện tử giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo ông Nguyễn Hữu Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao), sự quan tâm của Liên hợp quốc đối với an ninh mạng được khởi động từ năm 1998, khi Đại hội đồng quyết định thành lập nhóm công tác đầu tiên nhằm thảo luận về phòng chống tội phạm trong không gian mạng. Việt Nam không chỉ là quốc gia ủng hộ tiến trình từ sớm, mà còn chủ động đóng góp vào việc định hình nội dung và cơ chế đàm phán.

Không chỉ là một sự kiện ngoại giao lớn, Lễ ký Công ước Hà Nội còn mang thông điệp biểu tượng: Việt Nam đang trở thành một điểm đến tin cậy cho các sáng kiến hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên số, nơi an ninh mạng được xem là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh vai trò của Việt Nam, thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), nói rằng việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm mở ký đánh dấu một mốc quan trọng, khi lần đầu tiên thủ đô Việt Nam được ghi danh chính thức trong một văn bản pháp lý mang tính toàn cầu. Đây chính là sự ghi nhận những đóng góp của Việt Nam đối với hành trình xây dựng và hiện thực hóa Công ước.

“Tội phạm mạng không có biên giới, và không một quốc gia nào có thể đơn lẻ trong cuộc đấu tranh này. Khi tham gia Công ước, Việt Nam sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để hợp tác với các nước trong việc trao đổi thông tin, chứng cứ, cũng như tham gia sâu hơn vào mạng lưới đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế", Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói.

Ông Tùng cho rằng việc tổ chức lễ ký tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về an toàn mạng, củng cố năng lực cho lực lượng chuyên trách, đồng thời mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng trong nước.

Buổi tham vấn thông tin tới các phái đoàn các nước thành viên về Công ước về chống tội phạm mạng và công tác triển khai thực thi Công ước. Ảnh: Liên hợp quốc

Nhiều hoạt động về bảo vệ dữ liệu, phòng chống lừa đảo mạng

Để chuẩn bị cho sự kiện, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia do Bộ Công an làm cơ quan thường trực, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan. Các tiểu ban chuyên trách về nội dung, hậu cần, an ninh và lễ tân đã được triển khai từ nhiều tháng trước.

Chia sẻ với VietTimes, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết mặc dù đây là một sự kiện quy mô lớn với việc đón tiếp hàng trăm đoàn khách quốc tế cấp cao nhưng Việt Nam hầu như không gặp bất kỳ khó khăn nào trong khâu chuẩn bị tổ chức.

Dưới đây là lịch chương trình Lễ ký Công ước Hà Nội và danh mục sự kiện bên lề theo thông báo trên website chính thức của Ban tổ chức:

Ngày 25/10/2025 (Thứ Bảy)

Sáng: 8h15: Đón tiếp các đoàn khách cấp cao;

9h: Phiên toàn thể cấp cao. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chủ trì và phát biểu khai mạc; Phát biểu của đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế.

10h: Lễ ký chính thức (opening for signature).

Chiều: Phiên họp chuyên đề cấp cao - các bài phát biểu chính sách; phiên hỏi đáp.

Tối: Tiệc chiêu đãi dành cho các đoàn cấp cao (theo nghi lễ ngoại giao).

Ngày 26/10/2025 (Chủ nhật)

Sáng: Phiên thảo luận kỹ thuật và đàm thoại đa phương (roundtables). Tuyên bố của Trưởng đoàn đại biểu các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Trưởng đoàn các tổ chức quốc tế và khu vực và các bên liên quan

Chiều: Các hội thảo bên lề (workshops), tọa đàm chuyên sâu về chia sẻ chứng cứ điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo mạng.

Kết thúc: Phiên bế mạc và thông cáo chung; công bố các sáng kiến hợp tác kỹ thuật, đào tạo và tài trợ.

Sự kiện bên lề

8 cuộc thảo luận cấp cao, khoảng 32 hội thảo/workshop kỹ thuật, hơn 20 gian trưng bày, từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp an ninh mạng đến các viện nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ.