Clip: Nữ quân y 93 tuổi tham gia lễ duyệt binh đầu tiên kể lại kỷ niệm đặc biệt được gặp Bác Hồ

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những ký ức hào hùng của dân tộc lại được khơi dậy qua lời kể của các nhân chứng lịch sử.
Trong số đó, có bà Tạ Quế Anh, nữ quân y 93 tuổi, sống tại phường Định Công (Hà Nội, người đã trực tiếp tham gia lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 1/1/1955.
Trong cuộc trò chuyện cùng VietTimes, bà Quế Anh đã xúc động chia sẻ những ký ức đặc biệt ấy.
Bà Tạ Quế Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống tại Hà Nội, là con gái của ông Tạ Ngọc Hàm, Chủ tịch Ủy ban hành chính khu Đống Đa.
Tới tháng 7/1949, cô gái 17 tuổi Tạ Quế Anh được mẹ đồng ý cho đi kháng chiến. Đầu tiên bà Quế Anh làm việc ở tờ báo “Vui sống” thuộc Cục Quân y đóng tại Thái Nguyên, rồi chuyển sang Phòng Tiếp tế, Cục Quân y.
Từ Chiến dịch Biên Giới năm 1950 đến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bà đảm nhiệm vai trò dược sĩ, trực tiếp pha chế thuốc và phục vụ thương binh. Với năng lực và tinh thần cống hiến, bà được giao làm Trung đội phó và vinh dự tham gia đoàn tiếp quản Thủ đô tháng 10/1954.
Bà Tạ Quế Anh là một trong những nữ quân y trực tiếp tham gia duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 1/1/1955.