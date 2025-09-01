Clip: Nữ quân y 93 tuổi tham gia lễ duyệt binh đầu tiên kể lại kỷ niệm đặc biệt được gặp Bác Hồ

"Lần đầu được bắt tay Bác, tôi xúc động vô cùng” – ký ức gặp Bác Hồ trong ngày tập duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/1/1955) vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nữ quân y nay đã 93 tuổi.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, những ký ức hào hùng của dân tộc lại được khơi dậy qua lời kể của các nhân chứng lịch sử.

Trong số đó, có bà Tạ Quế Anh, nữ quân y 93 tuổi, sống tại phường Định Công (Hà Nội, người đã trực tiếp tham gia lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 1/1/1955.

Trong cuộc trò chuyện cùng VietTimes, bà Quế Anh đã xúc động chia sẻ những ký ức đặc biệt ấy.

Bà Tạ Quế Anh chia sẻ với phóng viên về kỷ niệm tham gia lễ duyệt binh đầu tiên và vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.