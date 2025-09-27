Tổng giám đốc Ngô Quốc Hưng tiết lộ hướng phát triển tương lai của VinRobotics

Yếu tố thúc đẩy ngành robot phát triển với tốc độ nhanh chóng

Tại sự kiện AI4VN 2025 vừa diễn ra, ông Ngô Quốc Hưng, Tổng giám đốc VinRobotics đã có buổi trình bày chi tiết về hành trình phát triển công nghệ người máy của công ty, cũng như những cơ hội và thách thức mà ngành này đang đối mặt trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng.

Ông Hưng cho biết kể từ khi thành lập vào tháng 11 năm 2024, VinRobotics đã trải qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và tích hợp nhiều nguyên mẫu người máy một cách liên tục, với năm nguyên mẫu khác nhau chỉ trong vòng tám tháng. “Chúng tôi đã thiết kế toàn bộ từ đầu đến cuối (Full Stack), từ phần cứng máy móc cho đến phần mềm điều khiển,” ông Hưng chia sẻ.

Ông Hưng nhìn nhận rằng VinRobotics đang đứng trước ngưỡng mở đầu của một kỷ nguyên mà người máy sẽ ngày càng thông minh, khéo léo và có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Tổng giám đốc VinRobotics nhấn mạnh các xu hướng dân số toàn cầu như sự giảm nhanh tỷ lệ sinh, dân số già đi do tuổi thọ tăng, cùng với việc lực lượng lao động đang dần thu hẹp.

“Dân số thế giới hiện đã khoảng 8,1 tỷ, nhưng lực lượng lao động chưa được một nửa và còn đang thu hẹp dần,” ông Hưng nói. Đây chính là nguyên nhân khiến nhu cầu về người máy, đặc biệt là người máy có khả năng thay thế lao động chân tay (blue collar), ngày càng trở nên bức thiết.

Ngoài việc bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn nhân lực, ông Ngô Quốc Hưng còn nhấn mạnh vai trò của người máy trong việc mở ra những lĩnh vực mới như nghiên cứu khoa học, thí nghiệm phòng lab để phát hiện thuốc mới hoặc vật liệu mới, tạo ra chu trình khép kín với năng suất cao. Ông khẳng định tính cấp thiết trong việc phát triển công nghệ robot thông minh.

Vị Tổng giám đốc VinRobotics đã phân tích sâu hơn về các yếu tố công nghệ đang thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành người máy. Đó là sự hội tụ của rất nhiều tiến bộ trong vật liệu rẻ và chính xác, cảm biến và các bộ truyền động thông minh (smart actuators), cùng với sự cải tiến liên tục của chip tính toán và GPU với chi phí ngày càng giảm. Đồng thời, những mô hình trí tuệ nhân tạo nền tảng (foundation AI models) ngày càng phức tạp và mạnh mẽ hơn, nhiều trong số đó được phát triển theo dạng mã nguồn mở, giúp cộng đồng có thể sáng tạo và phối hợp phát triển nhanh hơn.

“Chúng ta cũng đang chứng kiến các mô hình vision language action model – những mô hình giúp robot có thể nhìn thấy, hiểu ngôn ngữ và thực hiện hành động phù hợp trong thế giới thực, hay còn gọi là Physical AI”, ông Hưng giải thích. Thêm vào đó, công nghệ pin đang phát triển vượt bậc với mật độ năng lượng tăng, kích thước giảm và chi phí rẻ, góp phần kéo dài thời gian hoạt động và tính di động của robot.

Cũng theo ông Hưng, ngành người máy hiện đang thu hút sự tập trung vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư mạo hiểm và các tập đoàn lớn trên toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội để phát triển nhanh. Trong khi đó, thói quen và hành vi tiêu dùng cũng đang thay đổi rõ rệt, đòi hỏi sản phẩm và dịch vụ phải nhanh hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn và chất lượng tốt hơn. “Tất cả những yếu tố này hội tụ tạo ra một động lực rất lớn để ngành người máy phát triển với tốc độ cấp số nhân trong những năm tới,” ông Hưng nhận định và dự đoán cuộc cách mạng nhân lực máy sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều người nghĩ.

Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng về số lượng các công ty chế tạo robot trên thế giới. Nguồn: TGĐ VinRobotics

Tại Việt Nam, ông Hưng kể lại quyết định của Vingroup khi thành lập VinRobotics vào cuối năm 2024 nhằm mục tiêu phát triển người máy có thể nhanh chóng học và làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đời sống. Sứ mệnh của công ty là trở thành nhà cung cấp nguồn nhân lực máy hàng đầu thế giới, không chỉ tăng năng suất lao động mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. “Chúng tôi muốn dẫn đầu cuộc cách mạng nhân lực máy, mà ở đó người máy sẽ là bạn đồng hành, là lực lượng nhân sự đắc lực trong tương lai”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng giới thiệu mẫu robot thế hệ thứ ba VR H3, một thành quả tiêu biểu sau ba lần tinh chỉnh và tối ưu. Robot này có khả năng đi lại vững chắc, cân bằng, đồng thời tích hợp AI để tạo nên sự giao tiếp tự nhiên và các cử động mượt mà. "VR H3 đã được trình diễn tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập nước và đang vận hành ổn định, chính vì vậy chúng tôi sẽ nhân bản nguyên mẫu này để ứng dụng thực tế trong các nhà máy Vinfast để thực hiện các công việc hỗ trợ cho công nhân", ông Hưng cho biết.

Robot VR H3 của VinRobotics trình diễn tại sự kiện AI4VN

4 nhóm công nghệ lõi

Tổng giám đốc VinRobotics cho biết công ty VinRobotics đã tập trung phát triển bốn nhóm công nghệ lõi để tạo ra những robot công nghiệp có chất lượng cao.

Thứ nhất là thiết kế phần cứng tổng thể bao gồm cơ khí, điện tử, các bộ truyền động thông minh và hệ thống cấp nguồn.

Thứ hai là phát triển mô hình AI tích hợp điều khiển toàn thân, giúp robot đi lại, giao tiếp và thực hiện công việc một cách tự nhiên.

Thứ ba là xây dựng nền tảng dữ liệu và môi trường mô phỏng để huấn luyện robot, từ đó thu thập dữ liệu thực tế qua điều khiển từ xa nhằm nâng cao khả năng tự hành.

Cuối cùng, công ty tối ưu thuật toán điều khiển các động cơ và vi xử lý để đảm bảo hiệu suất và chất lượng robot khi hoạt động.

Ông Hưng nhấn mạnh rằng robot công nghiệp là lĩnh vực công nghệ kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi robot phải nâng được vật nặng, hoạt động liên tục cả ca làm việc và thực hiện các thao tác chính xác. Do đó, trên thế giới rất ít công ty phát triển loại robot này, và VinRobotics tự hào là một trong số ít đơn vị tiên phong tại Việt Nam với tiềm lực cạnh tranh ngang tầm quốc tế.

“Có một nhận xét trong ngành rất đúng rằng cứ tăng 10 cm chiều cao robot thì độ phức tạp kỹ thuật tăng gấp đôi,” ông Hưng chia sẻ, cho thấy thách thức mà đội ngũ kỹ sư trẻ của công ty đã vượt qua.

Ông Ngô Quốc Hưng cho biết VinRobotics sẽ tiếp tục nhân rộng các nguyên mẫu hiện có đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lực robot thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo

Về hướng phát triển trong tương lai, ông cho biết VinRobotics sẽ tiếp tục nhân rộng các nguyên mẫu hiện có đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lực robot thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mô hình Vision Language Action (VLA). Đây là hướng phát triển được cả thế giới tập trung, nhằm giúp robot hiểu và hành động trong các môi trường phức tạp hơn. “Dữ liệu thực tế để huấn luyện robot là nút cổ chai lớn nhất bởi nó không có sẵn trên Internet, vì thế chúng tôi rất chú trọng vào bước này,” ông nói.

Ông cũng gửi lời đến các doanh nghiệp, tập đoàn và giới trẻ rằng trong thời đại AI và robot, các sản phẩm dịch vụ tương lai cần phải đáp ứng được những tiêu chí then chốt: nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, rẻ hơn và chất lượng tốt hơn. "Đó là những điều cốt lõi mà bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải hướng tới," ông nhấn mạnh.

Robot của VinMotion trình diễn kỹ năng giao tiếp tại sự kiện AI4VN 2025

Cơ hội cho giới trẻ

Ngoài ra, ông Ngô Quốc Hưng còn chia sẻ các cơ hội dành cho thế hệ trẻ trong thời đại mới. Nhờ công nghệ AI và robot, kiến thức và kỹ năng được ‘dân chủ hóa’ hơn bao giờ hết khi có rất nhiều tài nguyên mã nguồn mở để học tập và nghiên cứu. Việc tích hợp nhiều lĩnh vực công nghệ mở ra cơ hội để các bạn trẻ không chỉ trở thành chuyên gia đơn ngành mà phải là những “integrator” – người có khả năng tổng hợp, lãnh đạo và giải quyết vấn đề đa diện. “Đây chính là xu thế phát triển tất yếu của thế hệ tương lai,” ông nói. Ông cũng khẳng định với sự hỗ trợ của công nghệ, các bạn trẻ hoàn toàn có thể rút ngắn con đường học tập – trở thành tài năng nhanh chóng và đạt được thành công vượt bậc trong sự nghiệp.

Cuối cùng, ông Ngô Quốc Hưng khẳng định VinRobotics luôn giữ vững cam kết phát triển công nghệ lõi và tạo lập quan hệ hợp tác toàn cầu để đi nhanh hơn trong cuộc cách mạng nhân lực máy. “Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác cùng các tài năng trẻ, các công ty nghiên cứu và phát triển người máy tại Việt Nam và trên thế giới để cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn lao”, ông chia sẻ.