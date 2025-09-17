Dự án Trump International Hưng Yên im lìm sau lễ khởi công

Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Siêu quần thể Trump International Hưng Yên từng gây chú ý bởi lễ khởi công rầm rộ. Đến nay, mức đền bù 115 triệu đồng/sào đất trở thành tâm điểm dư luận khi nhiều người dân cho rằng con số này chưa thỏa đáng.
Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.300.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng miếng SJC ở mức 130.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.000.000 đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ đề nghị cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Mỹ.
Thị trường chứng khoán ngày 15/9 chứng kiến cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bứt phá mạnh mẽ, tăng hết biên độ lên 36.300 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất trong lịch sử.
VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 128.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 131.100.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua so với chốt phiên giao dịch tuần trước.
Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua, bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.
VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.476 đồng/USD; giá vàng thế giới tương đương 116.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).
Với định hướng tăng trưởng GDP 8,3-8,5%, tín dụng ước tính tăng 18-19%, kéo theo cầu huy động lớn. Điều này được cho là sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất, vốn cũng đang chịu áp lực từ tỷ giá.
TP.HCM vừa bổ sung 48 dự án vào danh mục bán cho người nước ngoài, nâng tổng số lên 65. Động thái này được kỳ vọng tạo cú hích thanh khoản, hút vốn quốc tế, thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) vừa phát hành thông báo về vụ lộ dữ liệu cá nhân liên quan Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).
Tùy theo khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc mà người lao động có nhà vẫn có thể đăng ký mua nhà ở xã hội để thuận lợi trong việc đi làm và ổn định cuộc sống.
Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11/9, giá các mặt hàng xăng đều giảm.
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), nhà băng này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hoá.
Đang có dư nợ hơn 1.400 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) lên kế hoạch huy động gần 500 tỷ đồng từ cổ đông bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi để trả nợ ngân hàng.
Dự thảo Nghị quyết mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển đất vườn, đất nông nghiệp sang đất ở được kỳ vọng giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Tuy nhiên, điều khoản chuyển tiếp lại khiến nhiều hộ đã nộp tiền sớm có nguy cơ chịu thiệt thòi.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Tiến Thỏa, trước khi chấp thuận đề xuất của Bộ Công thương, cần làm rõ nguyên nhân khoản lỗ gần 45.000 tỷ. Nếu không minh bạch thì dư luận phản ứng là điều tất nhiên.