Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản

Dự án Trump International Hưng Yên im lìm sau lễ khởi công

Lệ Chi
Lệ Chi

Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.

Video: Cận cảnh khu đất dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công

