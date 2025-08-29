Robot hình người phô diễn kỹ năng giao tiếp, tạo hình yêu thương tại triển lãm kỷ niệm 80 năm

Các sản phẩm UAV (máy bay không người lái) và robot đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trên hành trình phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức quy mô với sự góp mặt của nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến. Triển lãm không chỉ là dịp để ôn lại những thành tựu vẻ vang của đất nước suốt 80 năm qua, mà còn là nơi hội tụ những thành quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu trong nước.

Robot là một trong những nội dung được quan tâm đặc biệt tại triển lãm. Từ robot công nghiệp hỗ trợ sản xuất, robot phục vụ y tế, robot giáo dục đến robot gia đình thông minh... tất cả đều được trưng bày với các tính năng nổi bật, cho thấy sự sáng tạo và đầu tư nghiêm túc của các kỹ sư Việt Nam. Một số mẫu robot còn có khả năng tương tác với con người bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, minh chứng cho bước tiến dài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Công ty cổ phần MISA lần đầu tiên mang đến giới thiệu tại Triển lãm một mẫu robot có khả năng tương tác với người xem. Một kỹ sư của MISA cho biết robot này được tích hợp cảm biến giữ thăng bằng, nếu có dùng tay đẩy một lực nhẹ thì robot vẫn không bị ngã.

Robot cũng được tích hợp nhận diện khuôn mặt, để có thể phân biệt và chào hỏi với những người nhất định, phù hợp dùng trong các cuộc hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu sản phẩm. Phần cứng của robot được nhập từ nước ngoài, còn các kỹ sư của MISA lập trình phần mềm để sao cho robot có các tương tác và thực hiện các động tác giống người nhất.

Video robot của MISA di chuyển, bắt tay và làm động tác thể hiện tình yêu

Một robot khác cũng không kém ấn tượng là robot của VinMotion. Đây là robot hình người đầu tiên 100% "make in Vietnam," được phát triển bởi công ty VinMotion thuộc Tập đoàn Vingroup, vừa thành lập đầu năm 2025. Robot này gây ấn tượng với khả năng vận hành mượt mà, giữ cân bằng bằng hệ thống cảm biến cự ly trong quá trình thực hiện các động tác biểu diễn nhảy múa theo nhạc.

Các em nhỏ thích thú với màn chào hỏi của robot VinMotion

Robot có khả năng nhận dạng môi trường, xử lý dữ liệu cảm biến để duy trì vị trí, thăng bằng tốt. Theo ông Nguyễn Trung Quân, Chủ tịch VinMotion, robot này có thể ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, hỗ trợ trong dây chuyền lắp ráp của VinFast.

Video robot VinMotion di chuyển và vẫy chào khách tham quan

Các sinh viên Đại học Bách khoa cũng đem tới giới thiệu một robot mà theo họ có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc phục vụ trong các bệnh viện, hoặc phục vụ giám sát, theo dõi. Ưu điểm của robot là có thể lắp thêm nhiều thành phần như cảm biến, tay, chân để phục vụ thêm các mục đích khác nhau. Robot hoạt động liên tục trong 4 giờ, thời gian sạc khoảng 3 giờ.

Được biết, phần cứng của robot được nhập từ hãng LimX Dynamics (Trung Quốc), còn phần mềm do các sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển.

Robot vận động với phần mềm do sinh viên Đại học Bách khoa phát triển

Anh Đặng Văn Hòa, một Việt kiều đã sinh sống 30 năm ở Warsaw (Ba Lan) cho biết anh thấy bất ngờ với những thiết bị công nghệ được trình diễn tại triển lãm. Anh nói rằng một số công nghệ của Việt Nam có thể nói là vượt trội so với Ba Lan. Anh nói rằng mình rất tự hào về trí tuệ của người Việt.

Anh Đặng Văn Hòa chụp ảnh cạnh một nguyên mẫu robot của VinMotion

Bên cạnh robot, các mẫu UAV và drone hiện đại được trưng bày thể hiện sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chế tạo máy bay không người lái tại Việt Nam. Với thiết kế đa dạng về kích cỡ và chức năng, UAV phục vụ nhiều mục đích khác nhau như giám sát an ninh, khảo sát địa hình, nông nghiệp chính xác, phòng chống thiên tai, và cả trong lĩnh vực quân sự. Các UAV bay tự động với hệ thống định vị và cảm biến tiên tiến thu hút đông đảo người xem bởi khả năng hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, góp phần nâng cao năng suất lao động và bảo vệ an ninh quốc gia.

Mẫu drone dùng để bảo dưỡng, thi công lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Drone Hera là sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" do Công ty RealTime Robotics phát triển, nổi bật với tính năng nhỏ gọn khi gấp lại nhưng có sức mang vác lớn. Hera có khả năng mang tải trọng lên tới 15 kg, gấp gần 4 lần so với các drone cùng kích cỡ trên thị trường, và có thể gắn tới 4 camera phủ 360 độ, tăng hiệu quả giám sát lên nhiều lần. Thời gian bay của Hera lên đến khoảng 58 phút khi không tải, với tầm bay xa khoảng 15 km.

Mô hình UAV chiến đấu cấp chiến thuật VU-C2 do Viettel nghiên cứu phát triển. VU-C2 có kích thước nhỏ gọn với sải cánh 1,5 mét và chiều dài 1,1 mét, trọng lượng cất cánh tối đa chỉ 8 kg. UAV này có khả năng hoạt động liên tục trong 40 phút và đạt tốc độ tấn công tối đa lên đến 130 km/h. VU-C2 sử dụng động cơ điện giúp giảm tiếng ồn và tín hiệu hình ảnh, tạo lợi thế trong các nhiệm vụ tấn công bí mật. Điểm nổi bật là hệ thống đầu tự dẫn quang điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép UAV tự động phát hiện, khóa mục tiêu và thực hiện cuộc tấn công chính xác theo lệnh từ chỉ huy.

UAV Z113, do Nhà máy Z113 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, là một thiết bị bay không người lái đa năng được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Mẫu UAV-Z113-50 có khả năng tiếp cận đám cháy ở những khu vực cao tầng, nơi các phương tiện chữa cháy truyền thống khó tiếp cận, mang theo vòi phun chất chữa cháy với tải trọng lên đến 20 kg.

Ngoài ra, UAV còn được trang bị hệ thống camera, đèn chiếu sáng để quan sát và phát hiện nạn nhân, hệ thống loa phóng thanh cường độ 120dB để thông báo và hướng dẫn thoát nạn, đồng thời có thể thả phao cứu sinh và các vật dụng hỗ trợ trong các tình huống cứu hộ ở địa hình hiểm trở hoặc trên biển. UAV Z113 có tốc độ bay tối đa khoảng 70 km/h, trần bay 500 mét, thời gian bay khoảng 20 phút.

Ngoài ra, tại Triển lãm, nhiều thiết bị công nghệ khác cũng gây ấn tượng với khách tham quan như công nghệ bắn súng thật với đạn mô phỏng của Viettel, công nghệ thực tế ảo của VTV, robot giao hàng Asimov của công ty Alpha Asimov Robotics.

Người chơi trải nghiệm bắn súng thật với đạn mô phỏng

Robot vận chuyển và giao hàng Asimov và robot bốc dỡ hàng hóa ElBot Mark IV. Robot Asimov do các kỹ sư trong nước thiết kế và chế tạo cả phần cứng lẫn phần mềm, với tỷ lệ nội địa hóa 97%. Robot đang được thử nghiệm ở Gia Lâm và chuẩn bị thử nghiệm ở Dubai và Singapore. Trong khi đó, ElBot Mark IV là robot công nghiệp 6 bậc tự do đầu tiên ở Việt Nam được đúc bằng nhôm nguyên khối và thép

Các mẫu robot và UAV của Bộ Công an

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ thực tế ảo của VTV