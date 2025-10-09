Giải thưởng Việt Nam Digital Awards 2025 lần đầu tiên tôn vinh cá nhân

Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.
Nhấn mạnh mối đe dọa an ninh mạng từ AI, ông Richard Holland, Cố vấn cấp cao, Kiến trúc sư An ninh bảo mật ngân hàng Quốc gia Australia tại Việt Nam, cảnh báo kẻ gian có thể giả mạo xác thực bằng giọng nói để uỷ quyền giao dịch.
Ông Ngô Quốc Hưng, Tổng giám đốc VinRobotics đã chia sẻ về hành trình chế tạo các nguyên mẫu robot công nghiệp "Made in Vietnam" và hướng phát triển tương lai của VinRobotics.
Khi người dùng gõ câu hỏi trên Google hay Bing, đằng sau giao diện đơn giản đó là một thế giới các thuật toán phức tạp cùng hàng loạt robot tự động nhằm cung cấp kết quả nhanh và chính xác nhất.
Chế độ máy bay (Airplane mode) là một chức năng quen thuộc trên điện thoại thông minh hiện nay, nhưng không phải ai cũng nắm rõ bản chất và tác dụng thực sự của nó.
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận 15.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hơn 400 bộ hồ sơ đăng ký tham dự.
Những cú swing đẹp mắt và những nụ cười rạng rỡ đã làm nên dấu ấn khó quên của Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025.
"Lần đầu được bắt tay Bác, tôi xúc động vô cùng” – ký ức gặp Bác Hồ trong ngày tập duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/1/1955) vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nữ quân y nay đã 93 tuổi.
Các sản phẩm UAV (máy bay không người lái) và robot đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trên hành trình phát triển công nghiệp công nghệ cao.
Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra vào tối 26/8, tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (Đà Nẵng).
Chia sẻ với VietTimes, các KOL đều đánh giá tích cực việc ra mắt Liên minh KOL cũng như chương trình đánh giá "Tín nhiệm người có ảnh hưởng".
Chia sẻ tại hội nghị "KOL trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Xuân Bắc kể anh từng bị nhận nhầm là lừa đảo khi gọi điện cho khán giả xem chương trình thông báo trúng thưởng. Người nhận hoài nghi, bất ngờ trả lời "cho mày tất".
Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán robot từ hơn 40 nhà sản xuất nội địa, với mức giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc bán robot hình người và robot phục vụ tiêu dùng.
Dài 11,5 km, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
Trong bối cảnh Internet công nghiệp bùng nổ, mỗi người dân sở hữu trung bình bốn thiết bị IoT, việc Việt Nam chuyển đổi sang IPv6 only thay cho chuẩn cũ IPv4 đã cạn kiệt, là bước đi tất yếu để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.
Bên cạnh “gói cơ chế” khung, các ưu đãi cần được thiết kế linh hoạt theo từng chuyên gia, từng lĩnh vực và hoàn cảnh cụ thể. Quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch, nhất quán và tinh thần trân trọng người giỏi, người tài khi thực thi chính sách.
Trong phim tài liệu phát sóng trên kênh Zvezda hôm 20/7 về ngành công nghiệp quân sự Nga, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái (UAV), hình ảnh nhà máy sản xuất UAV lớn nhất nước Nga, thậm chí lớn nhất thế giới, đã được hé lộ.
Khoảng 4h40 sáng 15/7, nhiều người dân ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng bất ngờ chứng kiến một vệt sáng dài, sáng rõ và di chuyển chậm trên bầu trời.
Ukraine công bố video Skynex – hệ thống phòng không Đức – tiêu diệt nhiều UAV Nga. Vũ khí hiện đại này đã giúp bảo vệ bầu trời của họ trước các đợt không kích dữ dội.
Hội Truyền thông số Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức các diễn đàn về báo chí, truyền thông số, tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, giao lưu hợp tác với các đối tác nước ngoài.