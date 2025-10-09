Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Multimedia

Ảnh Emagazine Video Infographic

Giải thưởng Việt Nam Digital Awards 2025 lần đầu tiên tôn vinh cá nhân

Nhóm PV
Nhóm PV

Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.

Giải thưởng Việt Nam Digital Awards 2025 lần đầu tiên tôn vinh cá nhân

Từ khoá:

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 Vietnam Digital Awards

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa

Khám phá cửa hàng bày bán robot hình người ở Trung Quốc

Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán robot từ hơn 40 nhà sản xuất nội địa, với mức giá từ vài trăm USD đến hàng trăm nghìn USD. Đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc bán robot hình người và robot phục vụ tiêu dùng. 

Phát triển IPv6 để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Phát triển IPv6 để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Trong bối cảnh Internet công nghiệp bùng nổ, mỗi người dân sở hữu trung bình bốn thiết bị IoT, việc Việt Nam chuyển đổi sang IPv6 only thay cho chuẩn cũ IPv4 đã cạn kiệt, là bước đi tất yếu để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.