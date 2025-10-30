Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Video: Người trẻ loay hoay giấc mơ an cư giữa "cơn bão" giá nhà ở

Yến Thanh
Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.

