Video: Người trẻ loay hoay giấc mơ an cư giữa "cơn bão" giá nhà ở

Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.
Sáng 21/12, gần như toàn bộ tàu thuyền của ngư dân phường Sơn Trà (Đà Nẵng) đã được ngư dân chủ động đưa lên bờ nhằm ứng phó với bão số 12.
Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng sở hữu những lợi thế đặc biệt để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Nhiều dự án, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh.
Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.
Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, trong đó có các tuyến đường quanh 2 khu đô thị cao cấp Ciputra và Ngoại giao đoàn. Nhiều dân công sở mắc kẹt ở đây chưa thể trở về nhà, còn tài xế ô tô, xe máy chật vật đi giữa "biển nước"
Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.
Dự án Trump International Hưng Yên sau khởi công vẫn là bãi đất trống. Mức bồi thường giải phóng mặt bằng được cho là chưa thuyết phục được người dân.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận 15.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút hơn 400 bộ hồ sơ đăng ký tham dự.
Những cú swing đẹp mắt và những nụ cười rạng rỡ đã làm nên dấu ấn khó quên của Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes 2025.
Tại Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025, 144 golfer đã cùng nhau trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính, nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc ấn tượng với nhiều cú đánh đẹp mắt.
144 golfer hôm nay thi đấu chinh phục các giải thưởng lớn tại Giải Truyền thông số cúp VietTimes lần II/2025 và chung tay cùng Ban tổ chức dành một phần kinh phí để ủng hộ 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An xây nhà tình nghĩa.
Sân golf Thanh Lanh tọa lạc bên hồ nước thơ mộng, giữa vùng đồi núi trập trùng của dãy Tam Đảo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho mỗi golfer.
Có mặt tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội từ rất sớm, hàng nghìn người đang cùng nhau làm nên một đêm trắng tràn đầy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
"Lần đầu được bắt tay Bác, tôi xúc động vô cùng” – ký ức gặp Bác Hồ trong ngày tập duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/1/1955) vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nữ quân y nay đã 93 tuổi.
Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), đường phố ở TP Huế rộn ràng, sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc.
Infographic này điểm lại các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam qua các thời kỳ từ 1945 tới nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Chia sẻ với VietTimes, các KOL đều đánh giá tích cực việc ra mắt Liên minh KOL cũng như chương trình đánh giá "Tín nhiệm người có ảnh hưởng".
Dài 11,5 km, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
TS David Nghiêm cho rằng Việt Nam không nên vội vàng xây nhà máy sản xuất chip mà nên tập trung vào khâu thiết kế, nơi tạo ra giá trị cao nhất với chi phí thấp hơn nhiều. Ông đề xuất mô hình “fabless quốc gia” cùng chiến lược phát triển bài bản.
Trong bối cảnh Internet công nghiệp bùng nổ, mỗi người dân sở hữu trung bình bốn thiết bị IoT, việc Việt Nam chuyển đổi sang IPv6 only thay cho chuẩn cũ IPv4 đã cạn kiệt, là bước đi tất yếu để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.