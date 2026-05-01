Vì sao món quà "chuông Trump" của Vua Charles khiến mạng xã hội Trung Quốc bàn luận?

Món quà chiếc chuông từ Vua Charles dành cho ông Trump gây tranh cãi khi mang ý nghĩa tiêu cực trong văn hóa Trung Quốc.

Món quà của nhà vua – được trao chỉ vài ngày sau vụ ám sát hụt thứ ba nhằm vào Donald Trump – lại là một cách chơi chữ đồng âm trong tiếng Trung mang nghĩa “đưa tiễn người sắp qua đời”.

Mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã phản ứng một cách vừa thích thú vừa hoài nghi khi Vua Charles III tặng ông Trump một chiếc chuông tàu ngầm Anh thời Thế chiến II, qua đó làm nổi bật sự khác biệt trong cách diễn giải văn hóa về cử chỉ ngoại giao bất thường này.

“Mang tặng một chiếc chuông không phải là vấn đề lớn trong văn hóa phương Tây – nhưng với chúng tôi thì khá buồn cười!” một người dùng mạng xã hội Trung Quốc viết.

Hôm thứ Ba, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, Vua Charles đã trao cho ông Trump chiếc chuông đồng nguyên bản từ tàu ngầm HMS Trump – một tàu ngầm Anh năm 1944 trùng hợp mang cùng họ với ông.

Được tháo từ tháp chỉ huy của con tàu, hiện vật này được trao cho ông Trump trong một nghi thức được dàn dựng cẩn thận.

Công bố món quà trong bài phát biểu tại quốc yến, nhà vua nói: “Mong rằng nó sẽ là minh chứng cho lịch sử chung và tương lai tươi sáng của hai quốc gia chúng ta,” trước khi thêm một chút hài hước kiểu Anh: “Và nếu ngài cần liên lạc với chúng tôi, thì cứ việc… rung chuông nhé,” ông Charles đùa.

Lời tán dương này đạt được hiệu quả mong muốn. Ông Trump đứng dậy, vỗ tay và giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng.

Trong khi nhiều người phương Tây ca ngợi đây là một “đòn ngoại giao” khéo léo, tại Trung Quốc, món quà lại mang hàm ý phức tạp hơn nhiều.

Trong tiếng Trung, từ “chuông” và “đồng hồ” đều đọc là “zhong” (zung trong tiếng Quảng Đông), và cụm “tặng chuông” (song zhong, hay sung zung) là từ đồng âm với “đưa tiễn người hấp hối”.

Do đó, việc tặng đồng hồ hoặc chuông được xem là điều kiêng kỵ lớn trong văn hóa Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng nhanh chóng chỉ ra ý nghĩa biểu tượng ngoài ý muốn này.

Hashtag “Vua Charles tặng chuông cho ông Trump” đã trở thành xu hướng khi người dùng bàn luận về sự khác biệt văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây.

“Người Trung Quốc chúng tôi thường tránh tặng chuông vì nó mang ý nghĩa tiêu cực,” một người dùng viết. “Tặng chuông = ở bên ai đó trong những giây phút cuối đời. Có lẽ Anh và Mỹ không có điều kiêng kỵ này.”

Một người dùng khác đặt câu hỏi nếu ông Trump biết tiếng Trung, phản ứng của ông sẽ ra sao khi nhận chiếc chuông mang tên mình.

Một số người cũng lưu ý thời điểm món quà được trao, chỉ vài ngày sau khi một tay súng nổ súng tại Washington trong bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, sự kiện có ông Trump và nội các tham dự.

Nhà chức trách liên bang đã truy tố người đàn ông 31 tuổi Cole Allen về vụ nổ súng, cáo buộc anh ta tìm cách ám sát tổng thống.

Vua Charles của Anh tặng một chiếc chuông cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho nhà vua và Hoàng hậu Camilla, tại Nhà Trắng vào ngày 28/4. Ảnh: Reuters.

Trong khi cư dân mạng Trung Quốc tập trung vào ý nghĩa văn hóa tiêu cực, chiếc “chuông Trump” lại nhận được phần lớn phản hồi tích cực từ báo chí phương Tây, nhấn mạnh thành tích của tàu ngầm này trong việc đánh chìm tàu Nhật Bản trong Thế chiến II và ca ngợi kỹ năng ngoại giao công chúng của Vua Charles.

Chính quyền Trump cũng hoan nghênh món quà, khi Nhà Trắng đăng tải: “Vua Charles III trao cho Tổng thống Trump chiếc chuông nguyên bản từ HMS Trump – một chiến hạm dũng cảm thời Thế chiến II!”

Đại sứ quán Anh tại Washington gọi đây là “một chiếc chuông mang lịch sử, sự hài hước và ý nghĩa”, đồng thời là biểu tượng cho “lịch sử chiến tranh chung và liên minh bền vững” giữa Anh và Mỹ.

“Từ lịch sử đến đối tác, mối quan hệ Anh – Mỹ vẫn luôn ngân vang,” bài đăng kết luận.

Việc trao quà là một phần quen thuộc của ngoại giao, nhưng trở nên nổi bật hơn kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Các lãnh đạo nước ngoài và giới doanh nghiệp ngày càng sử dụng quà tặng cá nhân hóa và những lời tâng bốc chiến lược để tạo thiện cảm với Tổng thống Mỹ.

Và đồng hồ cũng nằm trong danh sách dài các món quà đó.

Tháng 11, các doanh nhân Thụy Sĩ đã tặng ông Trump một chiếc đồng hồ để bàn mạ vàng cùng một thỏi vàng khắc chữ.

Tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng ông bản sao một vương miện vàng cổ, trong khi CEO Apple Tim Cook trao một tấm bảng kính thiết kế riêng gắn trên đế vàng 24 karat.

Trong khi nhiều món quà phát huy hiệu quả, nỗ lực “lấy lòng” của Thủ tướng Anh Keir Starmer lại không kéo dài lâu.

Tháng 9, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, ông Starmer đã tặng ông Trump một chiếc hộp đỏ cấp bộ trưởng mang con dấu tổng thống, và tặng Đệ nhất phu nhân Melania Trump một chiếc khăn lụa do trẻ em Ukraine thiết kế.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã xấu đi trong năm nay, đặc biệt khi ông Starmer trì hoãn cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công Iran, và sau đó từ chối ủng hộ kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Washington.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Starmer, có lúc nói: “Đây không phải là Winston Churchill.”

Chuyến thăm Mỹ của Vua Charles là một nỗ lực khác nhằm xoa dịu bất đồng thông qua việc trao quà và nhấn mạnh lịch sử chung cùng lợi ích chung giữa hai quốc gia.

Theo SCMP