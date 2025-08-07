Bộ Tài chính: Sắp thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, sớm nhất tháng 8

Sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam sắp được thí điểm. Bộ Tài chính cho biết đã hoàn chỉnh đề án, dự kiến ban hành trong tháng 8 hoặc tháng 9, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia.

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về tiến độ thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, quá trình triển khai và xây dựng đề án, Bộ Tài chính đã nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế, các chuyên gia, đánh giá tình hình mua bán, tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa của công dân Việt Nam.

Trong điều kiện mới và chưa có nhiều quốc gia chấp nhận cho giao dịch loại tài sản này, cần phải có đánh giá kỹ với các cơ quan liên quan. Hiện nay Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh các đề án trên mọi khía cạnh, đề xuất báo cáo Chính phủ. Chính phủ rất thận trọng và báo cáo lên Bộ Chính trị xin chủ trương về việc thí điểm.

"Theo đánh giá của chúng tôi, với kết luận của Bộ Chính trị thì Chính phủ sẽ sớm hoàn chỉnh và ban hành các quy định liên quan tới tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Dự kiến sớm là tháng 8 còn không sẽ tháng 9", ông Chi cho biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Về việc có bao nhiêu sàn giao dịch sẽ được cấp phép, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết các cơ quan chuyên môn sẽ làm rõ các điều kiện, tiêu chuẩn, công nghệ thông tin, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn... của các đơn vị, tổ chức có đề xuất tham gia. Từ đó, Bộ sẽ công khai ,minh bạch các điều kiện và xem xét lựa chọn.

Bộ Tài chính khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia và thực hiện công việc này - ông Chi nói và khẳng định việc này theo đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, do đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi tính sáng tạo.

Để đảm bảo cạnh tranh, thời gian thí điểm triển khai sẽ hơn một đơn vị, nhưng không có nhiều quá ở mức hai con số.