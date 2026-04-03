Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận Huân chương

Chiều 3/4, Tổng bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi Lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho một số lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội.

Tổng bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường; trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau đó trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và Huân chương Quân công hạng Nhì cho 10 lãnh đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 15 cá nhân xuất sắc.

Phát biểu chúc mừng các cá nhân được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định đây là sự ghi nhận đặc biệt trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, nổi bật, đặc biệt xuất sắc của các lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Tổng bí thư, điều đáng trân trọng là ở bất cứ cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các nhân sự cũng luôn thể hiện rõ tầm vóc của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội: bản lĩnh vững vàng, tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, phong cách sâu sát, khoa học, chặt chẽ; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không lùi bước trước việc khó, không né tránh trước việc lớn, không dao động trước thử thách.

Tổng bí thư cho biết lễ trao các Huân chương cao quý hôm nay không chỉ là dịp để tôn vinh những cống hiến xuất sắc, mà còn là dịp để khẳng định một điều có ý nghĩa sâu sắc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từ ý chí quật cường của Nhân dân, từ sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ giữ trọng trách trước Đảng, trước Nhà nước, trước Nhân dân.

Tổng bí thư Tô Lâm mong muốn thời gian tới, các nhân sự được đón nhận các Huân chương cao quý ngày hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước, cho Nhân dân.

Thay mặt các cá nhân nhận Huân chương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ xúc động, niềm vinh dự, tự hào lớn lao khi được Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công Hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến của cá nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng mình, mà còn là sự ghi nhận đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; là sự ghi nhận đối với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, đơn vị mà mình được công tác, rèn luyện và trưởng thành.

Ông Trần Quang Phương đã trải qua 47 năm công tác, trong đó, có hơn 42 năm phục vụ trong Quân đội, từ những ngày đầu tham gia quân ngũ, trưởng thành từ binh nhì đến Thượng tướng, trải qua trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả đến khi đảm nhiệm trọng trách được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông khẳng định được nhận phần thưởng cao quý vừa là sự ghi nhận, vừa là lời nhắc nhở để mình tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, người đảng viên, người quân nhân cách mạng trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời, đồng thời sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của mình, đóng góp trong khả năng có thể cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và đất nước trong giai đoạn tới.