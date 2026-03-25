Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo thông báo về Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ 23 đến 25/3 tại Hà Nội.

Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: T.T.

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, quê ở Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa (XIII, XIV).

Ông có trình độ TS Kinh tế; Ths Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng; Đại học chuyên ngành Kế toán.

Trong quá trình công tác, ông Nghiêm Xuân Thành có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng.

Trưởng thành từ cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Nghiêm Xuân Thành dần kinh qua các chức vụ như: Phó Tổng Giám đốc VietinBank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vào hồi giữa tháng 6/2021.

Tháng 11/2024, ông được điều động, phân công và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và đảm nhiệm cương vị này cho đến khi được bầu bổ sung làm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.