Chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành thay chủ tịch HĐQT

Thông tin trên được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/6.

Vị trí chủ tịch đã trống từ khi ACV miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt hồi tháng 3. Ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT - được giao làm quyền chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật từ đó đến nay.

Ông Nguyễn Cao Cường sinh năm 1976, quê Bắc Ninh, có trình độ cử nhân tài chính - ngân hàng. Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị ACV, ông có hơn 20 năm làm việc trong ngành hàng không, trải qua các lĩnh vực khai thác, dịch vụ hàng hóa, thương mại và quản lý cảng hàng không.

Ông Cường bắt đầu công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1999. Trong thời gian làm việc tại hãng hàng không quốc gia, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trung tâm Kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất, bộ phận đối ngoại và thương mại hàng hóa.

Ông làm giám đốc Trung tâm dịch vụ và khai thác sân bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam giữa năm 2022. Một năm sau, ông giữ chức phó tổng giám đốc tại ACV cho đến khi được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT.

Ông Cường đảm nhận vị trí chủ tịch trong thời điểm ACV phải đồng thời vận hành hệ thống sân bay hiện hữu và chuẩn bị khai thác Long Thành vào cuối năm 2026.

Ngoài yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và khả năng vận hành của sân bay mới, doanh nghiệp còn phải nâng chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không đang khai thác, mở rộng công suất và gia tăng các nguồn thu ngoài hàng không.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước và đang là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD.

Tại phiên họp thường niên sáng 19/6, ACV đã chốt kế hoạch doanh thu tăng 2% so với năm ngoái, lên 21.141 tỷ đồng, còn lãi trước thuế dự kiến đạt 7.011 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 15.203 tỷ đồng ghi nhận trên báo cáo tài chính tổng hợp năm ngoái.

Liên quan đến việc nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, HĐQT ACV nhận định điều này ảnh hưởng rất tiêu cực tới uy tín và hình ảnh doanh nghiệp.

"Hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của Hội đồng quản trị và nhiều cơ quan chức năng", báo cáo của ACV viết. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định các vi phạm này "là động cơ cá nhân, thuộc trách nhiệm của các cá nhân liên quan", còn mọi hoạt động khai thác tại các cảng hàng không vẫn diễn ra bình thường.